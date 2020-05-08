Травневі свята без порушення карантину: риба у фользі, міні-шашлик та кесаділья

Травневі свята - це час шашликів і традиційного відпочинку на природі. Однак, в цьому році епідемія коронавируса і введений карантин внесли істотні корективи в наше життя.

OBOZREVATEL пропонує вам не порушувати традиції і не відмовлятися від весняних смаколиків, а просто знайти їм альтернативу, не порушуючи карантину.

Отже, що ми можемо приготувати, не порушуючи карантину.

СКУМБРИЯ У ФОЛЬЗІ

Інгрідієнти

скумбрія - 2 шт,

помідор - 1 шт,

лимон - 0,5 шт,

цибуля - 1 шт,

петрушка - за смаком,

олія - 2-3 ст.л,

соєвий соус - 1 ст.л,

сіль за смаком,

перець чорний мелений - за смаком,

приправа до риби - 0,5 ч.л,

майонез- 1 ст.л.

Приготування

На першому етапі нам потрібно помити помідор, лимон і зелень. Зелень обсушуємо. Відрізаємо половину лимона. Рибу ретельно чистимо, відрізаємо голову, зябра, плавники, промиваємо її водою.

Далі необхідно приготувати маринад для риби. Для цього в окрему ємність відправляємо рослинну рафіновану олію, приправу до риби, соєвий соус, дрібку солі, а також чорний мелений перець. Гарненько все перемішуємо.

Тепер отриманим маринадом змащуємо з усіх боків дві скумбрії, які ми виклали на фольгу.

Поки риба маринується, ми підготуємо овочі. Для цього чистимо цибулю та нарізаємо її тонкими півкільцями. Лимон розрізаємо на кружечки. Нарізаємо помідор.

За 10-15 хвилин риба трохи промаринувалася, тому її можна фарширувати. Для цього використовуємо цибулю, лимон і помідори. Рибу кладемо на спинку, щоб під час запікання з неї не витікав весь сік.

Після цього рибу злегка поливаємо лимонним соком і кладемо в кожну скумбрію по 1-2 гілочки петрушки. Зверху рибу потрібно змастити майонезом.

Перекладаємо скумбрію на застелене деко і накриваємо фольгою. Запікаємо рибу в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35-40 хвилин. За 5-7 хвилин до закінчення приготування прибираємо фольгу. Це потрібно для того, щоб скумбрія мала привабливий золотиавий колір. Через зазначений час запечена скумбрія готова до подачі.

КРОКЕТИ З ПОМІДОРАМИ

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Інгрідієнти

куряче філе - 400-500 гр,

яйця - 1 шт,

борошно кукурудзяне - 100 гр,

болгарський перець зелений - 1 шт,

сіль за смаком,

перець чорний мелений - за смаком,

сухий часник - 0,5 ч.л.

олія - 500 мл.

помідори - 200 гр.

Приготування

Миємо куряче філе. Чистимо його від плівок, а потім подрібнюємо в блендері на фарш.

Тепер до м'яса додаємо одне яйце, одну столову ложку з гіркою кукурудзяного борошна, сухий часник, сіль і чорний мелений перець. Ретельно все перемішуємо.

Змочуємо руки водою і формуємо з фаршу невеликі кульки. Обвалюємо кульки в кукурудзяному борошні. За бажанням можна використовувати панірувальні сухарі.

У сотейнику розігріваємо олію. Відправляємо сюди крокети. Смажимо їх до появи золотавої скоринки. Готові крокети перекладаємо на тарілку, застелену паперовими рушниками.

На завершальному етапі підготуємо крокети до подачі. Для цього беремо шпажки і нанизуємо крокети. Далі на шпажку надягаємо солодкий болгарський перець (його потрібно нарізати на квадратики середнього розміру) і помідори. Нанизуємо ці компоненти по черзі на всі шпажки. Потім страву подаємо до столу.

КЕСАДІЛЬЯ З СИРОМ

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Інгрідієнти

тортилья – 2 шт,

шинка – 200 гр,

помідори – 2 шт,

печериці – 100 гр,

сир – 100 гр,

зелена цибуля – за смаком,

часник – 1 головка,

рослинна олія - 50 мл.

Приготування

Часник чистимо і пропускаємо через прес. Нарізаємо кубиками шинку. Миємо, чистимо та злегка обсмажуємо печериці. На тертці натираємо твердий сир.

Всю начинку необхідно обсмажити на сковороді з рослинною олією. Тушкуємо шинку з шампьньонами близько 10 хвилин, і беремося формувати кесаділью.

На чисту сковороду викладаємо тортилью, після чого, на одну частину поміщаємо начинку, посипаємо тертим сиром і нарізаною цибулею. Після цього ми складаємо кесаділью, і обсмажуємо з двох боків по 3 хвилини. Подаємо в теплому вигляді.

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