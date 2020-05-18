Торт, від якого ви не погладшаєте: рецепт від дієтолога
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Своїм рецептом в соцмережі Facebook поділилася лікар-детолог Світлана Фус.
ДІЄТИЧНИЙ ТОРТ
Інгрідієнти
вівсяні пластівці - 300 г,
борошно пшеничне - 2 ст. л,
яйця - 3 шт,
банан - 2 шт,
олія рослинна – 4 ст. л,
цукор - 30 г,
розпушувач - 1 ч. л,
ваніль - на кінчику ножа,
апельсини - 3 шт,
сир нежирний - 400 г,
сметана 10% - 160 м
Приготування
Яйця збийте з ваніллю. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і рослинну олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте в розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.
Для крему перебейте в блендері сир, сметану, цукор та ваніль. Рясно нанесіть сирний крем на корж, прикрасьте апельсином, накрийте другим коржем. Покрийте торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте верх апельсином.
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