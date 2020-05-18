Торт, від якого ви не погладшаєте: рецепт від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Своїм рецептом в соцмережі Facebook поділилася лікар-детолог Світлана Фус.

ДІЄТИЧНИЙ ТОРТ

Інгрідієнти

вівсяні пластівці - 300 г,

борошно пшеничне - 2 ст. л,

яйця - 3 шт,

банан - 2 шт,

олія рослинна – 4 ст. л,

цукор - 30 г,

розпушувач - 1 ч. л,

ваніль - на кінчику ножа,

апельсини - 3 шт,

сир нежирний - 400 г,

сметана 10% - 160 м

Приготування

Яйця збийте з ваніллю. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і рослинну олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте в розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.

Для крему перебейте в блендері сир, сметану, цукор та ваніль. Рясно нанесіть сирний крем на корж, прикрасьте апельсином, накрийте другим коржем. Покрийте торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте верх апельсином.

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