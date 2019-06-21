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Торт "Колібрі" за 10 хвилин: простий покроковий рецепт

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Торт "Колібрі", - дуже солодкий, фруктово-карамельний десерт, який при своїй простоті гідний приготування до святкового столу.

Відповідний рецепт опублікував журнал The Spectator.

Начинений стиглими бананами і подрібненим ананасом, торт виходить щільним і вологим, злегка приправленим корицею і фарширований жменьками нарізаних горіхів.

Для приготування потрібно 2 дуже стиглих банана, 400 г цукатів ананаса, 200 г рослинного масла, 250 г світло-коричневого цукру, 3 яйця, 75 г горіхів пекан, по чайній ложці кориці і солі, 250 г борошна.

Для глазурі додатково потрібно: 300 г цукру, 150 г вершкового сиру і 100 г несолоного масла кімнатної температури.

Торт "Колібрі" за 10 хвилин: простий покроковий рецепт

Духовку потрібно розігріти до 180 градусів, приготувати дві 20-сантиметрові форми для випічки.

Банани розім'яти і змішати з подрібненими ананасами, змішати з рослинним маслом, яйцями і цукром. Окремо змішати борошно з розпушувачем, сіллю і корицею, додати це в фруктову суміш, добре розмішати, після чого додати порізані горіхи.

Тісто розподілити між формами і випікати по 40 хвилин до золотистого кольору і пружної форми, після чого вийняти з духовки, дати постояти 10 хвилин і вийняти з форм.

Приготувати глазур, змішавши цукор з маслом і вершковим сиром до однорідної і густої маси, нанести половину її на один корж, після чого на нього викласти другий, покрити його залишками глазурі.

Так, безпосередньо приготування займає всього 10 хвилин часу, в той час як сумарно приготування торта займає до години часу.

Ось, як готовий торт повинен виглядати на фото:

Торт "Колібрі" за 10 хвилин: простий покроковий рецепт
Торт "Колібрі" за 10 хвилин: простий покроковий рецепт

Торт "Колібрі"

Раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати торт "Сльоза слона".

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