Ром – дивовижний напій, що асоціюється з пригодами, веселощами і духом авантюризму. Мільйони людей в усьому світі люблять його неповторний смак і аромат у чистому вигляді. Ще більше шанувальників у рому як у важливої складової гарячих і холодних коктейлів, а також важливого інгредієнта в кулінарії. При цьому серед коктейлів з ромом найбільше напоїв, назви яких знають, мабуть, усі.

В Україні виробляється аналог рому – алкогольний напій Billy Bones. Разом з його виробником – Алкогольно-безалкогольним комбінатом Дніпро – OBOZREVATEL підготував добірку з 7 кращих коктейлів на основі цього напою, які допоможуть скрасити карантин і простіше пережити ізоляцію і обмеження. А у якості бонусу – ще й два рецепти гарячих коктейлів з ромом, на випадок негоди.

В Україні виробляється аналог рому – алкогольний напій Billy Bones

1. Піна Колада

Для приготування коктейлю для двох вам знадобиться:

1,5 склянки льоду

0,5 склянки нарізаного кубиками і замороженого ананаса

60 мл ананасового соку

60 мл кокосового молока

75 мл Billy Bones

Всі інгредієнти збийте в блендері до однорідної консистенції, розлийте по двох келихах. За бажання – прикрасьте часточками ананаса.

P.S. Кокосове молоко можна замінити лікером "Малібу". Або приготувати самостійно: суху кокосову стружку або натерту на тертці м'якоть свіжого кокоса залити окропом, залишити на годину-півтори. Після – збити в блендері і процідити крізь марлю. Отримане таким чином "молоко" можна зберігати в холодильнику до 5 днів.

2. Дайкірі

Щоб приготувати цей простий коктейль, батьківщиною якого вважається Куба, візьміть:

60 мл Billy Bones

30 мл соку лайма

15 мл цукрового сиропу

Лід.

Помістіть всі інгредієнти в шейкер. Збовтайте і процідіть чере ситечко. Розлийте в попередньо охолоджені коктейльні келихи.

3. Май Тай

Цю варіацію коктейлю, придуманого знаменитим шеф-кухарем Джеймі Олівером, готують з:

100 мл Billy Bones

20 мл апельсинового лікеру (куантро або будь-який інший)

10 мл соку лайма

60 мл ананасового соку

60 мл апельсинового соку

4-5 крапель сиропу гренадін

Кубики льоду

Заповніть шейкер льодом і додайте інші інгредієнти. Збовтуйте близько 20 секунд – до охолодження вмісту. Розлийте по склянках. За бажання, напій можна процідити через ситечко і додати новий лід уже в стакани.

Прикрасьте гілочкою м'яти або скибочкою лайма.

4. Куба лібре

Один з найпопулярніших коктейлів в світі готують з:

Соку половинки лайма

60 мл Billy Bones

120 мл кока-коли

Льоду в кубиках.

У склянку влийте сік лайма. Якщо любите цитрусовий аромат, можете також додати часточку лайма і трошки потрясти стакан, щоб "добути" ще трохи смаку з цедри. Після дістаньте лайм, покладіть лід, влийте Billy Bones і колу – і добре перемішайте.

Коктейль готовий.

Для цього коктейлю краще брати високі і вузькі стакани – так газована вода буде видихатися повільніше.

5. Никербокер

Цей коктейль, подейкують, був придуманий в Нью-Йорку ще в 1800-х роках. Щоб його приготувати, візьміть:

45 мл Billy Bones

15 мл малинового сиропу

15 мл соку лайма чи лимона

1 ч.л. апельсинового лікеру

Лід.

У шейкер помістіть лід і всі інгредієнти, збовтайте. Процідіть напій у низький широкий келих, наповнений подрібненим льодом. Прикрасьте часточкою лайма і свіжою малиною.

6. Мохіто

Максимально наближений до класичного варіанту коктейль готується з:

6 листочків м'яти

30 мл цукрового сиропу

30 мл соку лайма

60 мл Billy Bones

60 мл "Спрайту"

Лід

Перш за все, приготуйте цукровий сироп (він, до речі, часто використовується при приготуванні різноманітних коктейлів). Закип'ятіть 100 мл води і залийте нею 100 г цукру. Розмішуйте, поки крупинки цукру повністю розчиняться. Охолодіть отриману рідину і процідіть. Сироп готовий до використання. З такої кількості води і цукру виходить близько 160 мл сиропу.

Переходимо до самого коктейлю. У шейкер помістіть м'яту, злегка струсіть. Додайте цукровий сироп, сік лайма, Billy Bones і лід. Збовтайте і вилийте суміш у високу склянку. Додайте газовану воду – і напій готовий.

Прикрашають коктейль гілочкою м'яти.

7. Ураган

Цей коктейль придумали в Новому Орлеані. Він припаде до смаку любителям міцних напоїв. Візьміть:

120 мл Billy Bones

30 мл соку лайма

30 мл апельсинового соку

60 мл соку маракуї

15 мл цукрового сиропу

15 мл сиропу гренадин

Лід.

Всі інгредієнти змішайте в шейкері. Після – додайте лід і гарненько збовтайте. Процідіть через сито в келих з новими кубиками льоду.

8. Грог

Ром і його похідна – грог – вважаються улюбленими напоями піратів. Щоб приготувати грог, візьміть:

60 мл Billy Bones

15 мл соку лайма

1 ч. л. коричневого цукру

120 мл окропу або гарячого чорного чаю

гвоздика і кардамон - за смаком

скибочка апельсина і паличка кориці – для декору.

У кружці змішайте Billy Bones, сік лайма, цукор і чай (окріп). При бажанні підсильте смак напою гвоздикою і кардамоном. Прикрасьте корицею і апельсином – і насолоджуйтеся.

9. Гарячий ром з маслом і молоком

Відмінна альтернатива набридлому глінтвейну. Візьміть:

0,5 ст.л м'якого вершкового масла

1 ст.л коричневого цукру

0,5 ст.л. цукрової пудри

Склянка гарячого молока

45 мл Billy Bones

По дрібці кориці і мускатного горіха.

Масло, цукор і цукрову пудру вимісіть у кружці за допомогою ложки. Додайте гаряче молоко, Billy Bones і спеції. Перемішайте – і зігрівайтеся.

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