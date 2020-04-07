Топ-8 антивікових масел, які зроблять вас здоровими і красивими

Тут ми розглянемо, як за допомогою інших масел з поживними властивостями підтримувати тіло молодим і здоровим.

Намагайтеся використання оливкового масла з іншими для зміни смаку і отримання більшої користі.

Масло Sacha Inchi: союзник шкіри

Getty

Не дуже відоме на ринку масло Sacha Inchi отримують холодним пресуванням насіння арахісу інків. Ця рослина має високий вміст поліненасичених жирних кислот Омега-3, Омега-6 і Омега-9, а масло, отримане з нього, особливо багате на вітамін А і Е, ефективними антиоксидантами проти зморшок. Його можна знайти в спеціалізованих інтернет-магазинах. Воно відмінно підходить для риби, але вживати слід в сирому вигляді.

Абрикосова олія: для зору і мозку

Getty

Абрикосова олія, отримане при холодному пресуванні ядер плодів, характеризується легким і ніжним смаком. Багате корисними жирами і антиоксидантними вітамінами, воно корисно для зору і боротьби з вільними радикалами. Щоб зберегти поживні речовини недоторканими, найкраще зберігати його в темному і сухому місці. Використовується в сирих і холодних стравах. Невелика чайна ложка ідеально поєднується з рибою, а 4-5 крапель стають відмінним доповненням в фруктовому або овочевому смузі.

Лляна олія: необхідно для серця

Getty

Олія насіння льону багате лігнанами і альфа-лінолевою кислотою, поживними речовинами з кардіозахисними властивостями. Це масло, як і насіння, також корисне для хорошого функціонування кишечника. Використовується в сирому вигляді з овочами, бобовими та рибою.

Конопляна олія: проти подразнень шкіри

Getty

Конопляна олія має смак, що нагадує фундук. Вона багата на вітамін Е і Омега-3, без вмісту ТГК ( "легуючий" активний інгредієнт), володіє цінними антиоксидантнами та протизапальними властивостями. Для вживання в сирому вигляді ідеально підходить до салатів або хліба. Її можна зберігати в холодильнику.

Масло виноградних кісточок: для боротьби з ознаками старіння

Getty

Масло виноградних кісточок багате олеїновою кислотою і поліфенолами, ефективними антиоксидантами для боротьби з вільними радикалами. Бажано використовувати в сирому вигляді. Як варіант, додайте до лимонному соку, куркумі і чорному перцю, щоб приправити рибу і салати.

Масло волоського горіха: контролює рівень холестерину і тригліцеридів

Getty

Це масло, витягнуте з волоських горіхів, багате люцернового кислотою, омега-6 і мононенасиченими жирами, які роблять його ідеальною приправою для контролю холестерину і тригліцеридів. Володіючи тонким смаком і добре відомим післясмаком волоського горіха, воно ідеально підходить для холодних страв, таких як сире м'ясо, картопляний салат, салат з риби або овочів. На жаль, його важко знайти в магазинах, тому що воно делікатне і легко прогоркает.

Гарбузова олія: знімає симптоми дефіциту естрогену

Getty

Зелене і злегка гостре, це масло типове для деяких районів Австрії та Угорщини, але його можна купити в інтернет-магазинах. Воно є джерелом вітаміну Е і корисних жирів, багате складними бетастеролами, здатними полегшити симптоми нестачі естрогену, які з'являються перед менопаузою і гіпертрофією передміхурової залози. Рекомендується використовувати для холодних супів, овочів, білого м'яса та десертів.

Пшеничне масло: протидіє окислювальному стресу клітин

Getty

Ця олія багата на вітамін Е і фітостероли, які знижують рівень холестерину. Для харчових продуктів вона використовується нерафінованою, холодного віджиму. Масло володіє дорогоцінним і дуже делікатним смаком. Його слід використовувати в сирому вигляді. Воно відмінно підходить до овочів і прекрасно поєднується з будь-яким блюдом. Для антивікового ефекту половину чайної ложки додають в морквяний смузі, апельсиновий сік і свіжий шпинат.

УВАГА! Деякі масла також використовуються в косметиці, тому перед покупкою зверніть увагу, щоб на етикетці було написано "для вживання в їжу", попереджає видання riza.it

Ароматичні трави складаються з частин або зелених стебел рослин, таких як лавровий лист, базилік, кервель, цибуля, майоран, орегано, петрушка, розмарин, шавлія і чебрець.

OBOZREVATEL поділиться деякими секретами їх використання на кухні, в свіжому або сушеному вигляді, надаючи особливий аромат будь-яких страв.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!