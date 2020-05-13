Топ-7 чаїв, що сприяють схудненню

Чай є важливою складовою раціону харчування для людей, які вирішили скинути зайві кілограми.

Однак, важливо розуміти: щоб схуднути, потрібно не тільки пити чай, але й правильно харчуватися, відпочивати та не забувати про фізичні навантаження.

Тут OBOZREVATEL за допомогою nur.kz ознайомить вас із найпопулярнішими видами чаю, які допоможуть усім охочим позбутися зайвої ваги.

кропив'яний чай sb.by

Кропив'яний чай

Чай надає серйозного ефекту анемічним пацієнтам, він багатий на вітаміни C, K, B12, A і кальцій. Допомагає боротися з такими хворобами, як ревматизм, діабет, виразки, камені в нирках. Покращує імунну систему, а також допомагає контролювати апетит.

Зелений чай

Це ефективний антиоксидант, який розчиняє жир, скорочує термін всмоктування жирних кислот і знижує рівень холестерину.

Чорний чай

Так само, як і зелений чай, чорний бореться з жиром. Крім цього, чорний чай покращує метаболізм і регулює рівень цукру в крові за допомогою двох речовин, які володіють тим же ефектом, що інсулін.

Чай з артишоків cobratoxan.com

Чай з артишоків

Це ідеальний чай для щоденного застосування, він вважається одним з найбільш ефективних. В артишоках багато вітамінів і мінералів, і тому чай з них є важливим джерелом вуглеводів, протеїнів і антиоксидантів. Завдяки цинарину (тип калію), який достатньо присутній в артишоках, з організму виводяться токсини та поліпшується травлення.

Чай із шипшини

Цей чай також виводить токсини з організму, він багатий на вітамін С. Це сечогінний засіб, що сприяє жовчовиділенню.

Чай з кукурудзяних рилець youtube.com

Чай із кукурудзяних рилець

У кукурузних рильцях міститься калій, кальцій, кремній, сапонін, ефірна олія, алантоїн, бджолиний віск, вітаміни С, Е, К. Всі ці багатства, зібрані в одній чашці, активно використовуються під час дієт для схуднення, а також під час лікування захворювань серця та печінки.

Чай з любистку house-help.info

Чай з любистку

Цей відвар допомагає позбутися зайвих кілограмів і жиру, що збирається в печінці і на серці, допомагає поліпшити кровообіг. Чай також допомагає травленню і розчиняє камені в нирках. Це потужний сечогінний засіб.

Хотіли б ще раз нагадати, що чай – лише доповнення до дієти, а не основний засіб боротьби з ожирінням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у процесі комплексних досліджень вчені виявили, що малина може допомогти під час лікування онкологічних захворювань крові.