Топ-6 продуктів, що пригнічують ваш апетит

В результаті досліджень в різних країнах вчені виявили продукти, які допоможуть людині справитися з нападами голоду і наситити організм без шкоди для нього.

Отже, які продукти пригнічують наш апетит:

Овес Getty

Овес і бурий рис

В оболонці зерен знаходиться багато харчових волокон, тому, наприклад, цільні злаки - це ідеальний продукт для приборкання аппетиту. Але це повинні бути не пластівці геркулесу, а саме необроблені зерна вівса. Не білий очищений рис, а бурий або чорний.

Вода

Мозок людини складається з води більш ніж на 80 відсотків, тому гостро потребує її. Обсяг випитої за день води має становити приблизно 1,5-2 літри. Перед їжею дієтологи рекомендують випити стакан води, це допоможе заспокоїти апетит і не допустити надходження надлишку калорій в організм. Протягом дня воду потрібно пити рівномірно, невеликими порціями.

банани infoindustria.com.ua

Банани, полуниця і ананас

Це група продуктів, яка допоможе задовольнити потребу в ендорфінах, не приносячи шкоди організму. Цю функцію може виконати також гіркий шоколад в помірних кількостях.

Червона риба

Червона риба сприяє зміцненню пам'яті, нормалізує кровообіг, покращує обмін речовин, зменшує рівень холестерину в крові, допомагає при хворобі нирок, навіть запобігає цукровому діабету та надає розслабляючу, заспокійливу дію. Це пігулка від всіх неприємностей.

Фосфор, вітаміни груп А, В, Е, D, жирні кислоти, велика кількість білка - це дозволить не тільки отримати масу корисних речовин, але і залишатися ситим довгий час, радить passion.ru.

авокадо Getty

Авокадо

Незважаючи на насиченість жирами, авокадо - неважка їжа і не порушує нормальний баланс маси тіла.

Каліфорнійські вчені провели дослідження, результат якого показав - 40% учасників, які з'їдали один плід за обідом, не відчували голод протягом 3 годин після прийому їжі, або навіть відмовлялися від перекусу зовсім.

Сир

Він не тільки містить в собі всі необхідні поживні речовини, допомагає насититися, але є продуктом для зниження ваги. В ході лабораторних досліджень було виявлено, що на перетравлення сиру виділяється менше шлункового соку, соляної кислоти і ферментів, ніж, наприклад, на чисте молоко. Дієтологи рекомендують вживати сир 2-5 відсотків жирності. У ньому міститься багатий мінеральний і вітамінний склад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо є щось, без чого не може обійтися кожна жінка після 40 років, то це омега-3 жирні кислоти – речовини, які організм не виробляє самостійно.

Їх необхідно вводити в раціон за допомогою їжі або добавок.

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