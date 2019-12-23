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Топ-5 рецептів найсмачнішої куті на Різдво

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Традиційна слов'янська кутя готується напередодні Різдва та подається у Святвечір, а також до Нового року.

FoodOboz пропонує п'ять кращих рецептів цього святкового українського частування.

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Рецепти найсмачніших страв до Різдва

Кутя "Щедрий вечір"

До складу цієї страви входить булгур і курага, що відрізняє таку кутю від звичайної. Як її приготувати, читайте в нашому рецепті за посиланням: Кутя "Щедрий вечір".

Кутя "Щедрий вечір"

Кутя "Щедрий вечір"

Багата кутя

Цей варіант куті настільки смачний, що цілком може вважатися відмінним десертом. Секрет приготування багатої куті шукайте тут.

Топ-5 рецептів найсмачнішої куті на Різдво

Кутя на Святвечір

Класична кутя на святкову вечерю, який влаштовують сім'ї напередодні Різдва. Рецепт на основі пшениці і маку читайте за цим посиланням.

Кутя на Святвечір

Кутя на Святвечір

Різдвяна кутя

Оригінальний рецепт на узварі з перловою крупою. Як приготувати цей десерт, дивіться тут: Різдвяна кутя.

Різдвяна кутя

Різдвяна кутя

Кутя класична

Це стандартний, перевірений багатьма століттями рецепт ритуальної куті з маком, родзинками і волоськими горіхами. Саме таку кутю готували наші предки напередодні Різдва. Рецепт доступний за посиланням: Класична кутя.

Кутя класична

Кутя класична

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