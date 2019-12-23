Топ-5 рецептів найсмачнішої куті на Різдво

Традиційна слов'янська кутя готується напередодні Різдва та подається у Святвечір, а також до Нового року.

FoodOboz пропонує п'ять кращих рецептів цього святкового українського частування.

Новини Рецепти найсмачніших страв до Різдва

Кутя "Щедрий вечір"

До складу цієї страви входить булгур і курага, що відрізняє таку кутю від звичайної. Як її приготувати, читайте в нашому рецепті за посиланням: Кутя "Щедрий вечір".

Кутя "Щедрий вечір"

Багата кутя

Цей варіант куті настільки смачний, що цілком може вважатися відмінним десертом. Секрет приготування багатої куті шукайте тут.

Кутя на Святвечір

Класична кутя на святкову вечерю, який влаштовують сім'ї напередодні Різдва. Рецепт на основі пшениці і маку читайте за цим посиланням.

Кутя на Святвечір

Різдвяна кутя

Оригінальний рецепт на узварі з перловою крупою. Як приготувати цей десерт, дивіться тут: Різдвяна кутя.

Різдвяна кутя

Кутя класична

Це стандартний, перевірений багатьма століттями рецепт ритуальної куті з маком, родзинками і волоськими горіхами. Саме таку кутю готували наші предки напередодні Різдва. Рецепт доступний за посиланням: Класична кутя.

Кутя класична

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