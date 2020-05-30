Топ-5 продуктів, які зміцнюють зуби та ясна

Яблука, сир, молоко, горіхи, полуниця допомагають не тільки зміцнити, очистити і м'яко відбілити зуби, але і запобігти появі карієсу.

Харчові волокна яблук допомагають позбавити зубну емаль від забруднень і бактерій та надовго зберегти її чистоту, інформує sfera.fm.

яблука Getty

Сир, кисломолочні продукти нормалізують кислотно-лужний баланс порожнини рота і допомагають запобігти розвитку карієсу, а також містять фосфор і кальцій, які дуже важливі для здорової емалі зубів.

Сир Getty

Молоко багате на вітамін D, який допомагає організму засвоювати необхідний для зубів кальцій. Також в молоці є вітамін В2, який перешкоджає запаленню порожнини рота та язика, а білок казеїн захищає зуби від карієсу.

молоко Getty

Горіхи зміцнюють зубну емаль, підтримують чистоту порожнини рота. А кешью містить антибактеріальні речовини, що захищають зуби від карієсу.

горіхи Getty

Вітаміни, мінерали та мікроелементи, які корисні для зубів і ясен, містяться в полуниці. Однак експерти з харчування не рекомендують зловживати цією ягодою людям з підвищеною чутливістю зубів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, імбир, шоколад і молоко допоможуть людям, які мають залежність від куріння, позбутися від цієї шкідливої звички.