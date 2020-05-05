Топ-5 продуктів, які вбивають цукор в крові

Дієтологи визначили 5 продуктів, які сприяють нормалізації цукру в крові, зміцнюють імунні сили і знижують ймовірність зараження коронавірусом.

Список очолив добре відомий усім кавун. Хоча поки його ще немає в наших магазинах, відзначимо, що кавун ефективно регулює рівень цукру і сприяє виведенню токсинів з організму.

Бобові не тільки багаті білками, але і в достатній кількості насичені харчовими волокнами і складними вуглеводами. Для людей, які страждають на цукровий діабетомет, нутрієнти життєво необхідні. Тому в їх раціоні повинні бути присутніми горох, сочевиця, боби і квасоля.

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Каша з геркулесу дуже легко засвоюється в організмі і нормалізує рівень цукру. Вівсяні злаки зміцнюють глікемічний контроль і збільшують чутливість до інсуліну, повідомляє beliner.by.

Часник має речовини, що зменшують концентрацію цукру в крові. Його можна додавати в страви або їсти сирим.

У складі яєць багато важливих нутрієнтів, які підтримують стан насичення на тривалий період. Також яйця забезпечують добову норму білка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дріжджове тісто визнано найнебезпечнішим для вживання під час коронавирусной пандемії, оскільки негативно впливає на зміцнення імунітету.

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