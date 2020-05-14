Топ-5 продуктів, які поліпшать вам настрій

Виявляється, ціла низка продуктів може поліпшити людині настрій, що особливо важливо в нинішній час, коли більшість із нас перебуває в самоізоляції.
Банани, відзначають фахівці з харчування, містять калій і триптофан, що допомагає головному мозку підвищувати настрій. Крім цього, до складу бананів входить фолієва кислота, дефіцит якої призводить до депресії, попереджає diva.by.
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Ще одним продуктом-антидепресантом є гіркий шоколад. Какао-боби, з яких роблять цей продукт, містять фенілетиламін, за допомогою якого організм людини виробляє ендорфіни – речовину, що підвищує настрій. А магній, у надлишку представлений в какао-бобах, здатний знімати стрес у людини.
diva.by
Американські вчені також з'ясували, що в деяких ягодах присутня речовина, за характеристиками схожа на вальпроєву кислоту – рецептурний препарат, що відновлює настрій.
Популярна зараз кіноа також у своєму складі має флаваноїд кверцетин, що діє як антидепресант.
У східноазійській кухні дуже популярна куркума. Вона містить куркумін. Ця речовина здатна підвищувати настрій і навіть боротися з ознаками депресії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи назвали тріску головним продуктом, який дозволяє людині уникнути дефіциту корисного вітаміну D.
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