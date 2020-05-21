Топ-5 найдорожчих продуктів в світі

Шафран є одним з найдорожчих продуктів в світі, його вартість – 5400 доларів за кілограм.

Підраховано: для того, щоб отримати цю вагу, необхідно зібрати близько 300 тисяч квіток. Про його значущість говорить той факт, що в ресторанах цю спецію зберігають в сейфах.

Крім шафрану, в топ-5 увійшли і такі продукти:

Білий трюфель

Euromag.ru

Цей рідкісний гриб ховається в коренях дикорослих дубів близько італійського міста Альба, пише видання Maxim. Для того, щоб його знайти, місцеві жителі залучають свиней, яким запах гриба нагадує про борова, і вони охоче допомагають у пошуку делікатесу своїм господарям. Вартість на світових ринках - 3000 доларів зв кілограм.

Чорна ікра

isralike.org

Кращу ікру видобувають з каспійського осетра. Проте зараз через загрозу зникнення цієї риби, заборонено експорт чорної ікри, що значно підняло ціни на продукт. Ціна – 1500 доларів за кілограм.

Яловичина кобе

Ці корови живуть на фермах в японській префектурі Хиого. За ними дуже ретельно доглядають, поять пивом, регулярно масажують, розтираючи шкуру саке. Вартість – 2000 доларів за кілограм.

Атлантичний лосось

turbosquide.com

Дикий лосось живе в водах північної частини Атлантичного океану і вважається набагато кориснішим і смачнішим, ніж подібні риби, які вирощені на фермах. Це єдиний рибний делікатес, який коштує дорожче королівського краба. Ціна – 55 доларів за кілограм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці з харчування назвали найкорисніші продукти на Землі, які покращують роботу нашого організму і зберігають здоров'я.

Перше місце зайняв звичайний лимон. На думку дієтологів, цей фрукт володіє потужними антиоксидантними властивостями, впливає на рівень холестерину, знімає запальні процеси і допомагає зв'язкам зберігатися еластичними.