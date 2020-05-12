Топ-5 найбільш небезпечних для життя страв

Щорічно безліч екзотичних страв, наївно замовлених туристами. забирають десятки людських життів.

Нижче OBOZREVATEL і сайт msn.com призводять найнебезпечніші страви в світі, які категорично не рекомендуємо вам навіть спробувати.

Новорічний суп о-дзоні

Від цього супу вмирає в середньому 10 осіб на рік, і він набагато небезпечніший, ніж знаменита страва з рибою Фуго. Головна причина смерті в тому, що основний компонент страви –гарячі і клейкі колобки моті з рисової муки – іноді застряють в горлі.

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Криваві молюски

Свою назву молюски отримали через наявної в них високої кількості гемоглобіну, що додає їм яскраво-червоного кольору.

Ці морепродукти містять в своєму складі різні вірусні та бактеріальні інфекції: гепатит A і E, черевний тиф, дизентерія. Цей страшний продукт ,заборонений для імпорту в багатьох країнах.

А в 1988 році в китайському місті Шанхай після вживання цієї страви близько 300 осіб заразилися гепатитом А і 31 з них помер.

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Акі чи Блігія смачна

Ямайський плід можна вживати в їжу тільки в стиглому вигляді без насіння.

Незріла аки або її чорні насіння містять гіпогліцін А і В, який, потрапляючи в людський організм, перетворюється в смертельно небезпечну отруту, що викликає ямайську блювотну хворобу, яка призводить людей до сильного зневоднення, а іноді і до смерті.

Саннакчі

Небезпека традиційної корейської страви полягає в тому, що клієнту подають живого восьминога, який ще ворушиться на тарілці. Присоски на щупальцях молюска хапаються за все, що можливо, що може привести до летального результату.

Людині необхідно ретельно пережовувати восьминога, в іншому випадку поїдання такої їжі може закінчиться задухою. За статистикою, близько 6 чоловік на рік помирають від настільки невдалого обіду.

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Кассава чи маніок

Цей коренеплід можна вживати у відвареному або обсмаженому вигляді, оскільки в сирому маніок містить високу концентрацію лінамаріна, який, перетворюючись на ціанід, здатний вбити людину

У 2005 році Філіппіни потрясла смерть 27 школярів, які померли після того, як з'їли кассаву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики, які займаються боротьбою з коронавірусів, назвали чай з куркумою домашнім засобом, який ефективно захищає легені людини - орган, по якому вірус завдає головний удар.

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