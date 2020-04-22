Топ-5 коктейлів на журавлиновій горілці

Журавлина є справжньою скарбницею вітаміну С. Завдяки цьому вона прекрасно зміцнює імунітет і підвищує захисні функції організму. Напої з цієї ягоди часто використовують при лікуванні простудних захворювань. Адже вони допомагають знизити температуру, прибрати запалення і чинять загальнозміцнюючу дію.

А ще журавлина володіє дивовижним ароматом, який часто використовують у виробництві алкоголю. Адже колір і аромат журавлини перетворює навіть, здавалося б, звичайну горілку у щось надзвичайне.

Саме тому у лінійці ТМ "Петриківська" виробництва Алкогольно-безалкогольного комбінату Дніпро журавлинова горілка користується особливою популярністю і любов'ю українців. Адже навіть у чистому вигляді вживати цей напій – одне задоволення. А ще з журавлинової горілки "Петриківська" можна приготувати безліч вишуканих коктейлів. Топ-5 рецептів напоїв на основі журавлинової горілки "Петриківська" OBOZREVATEL пропонує спробувати своїм читачам.

1. Коктейль "Крантіні"

Для приготування коктейлю візьміть:

60 мл журавлинової горілки "Петриківська"

15 мл гранатового сиропу

15 г цукрового сиропу (доведена до кипіння суміш цукру і води у рівних кількостях)

8 листочків м'яти

Заповніть шейкер льодом, влийте в нього журавлинову горілку, гранатовий і цукровий сиропи, покладіть 7 листочків м'яти. Сильно збовтайте 3-4 рази. Перелийте у келих для мартіні, попередньо охолоджений в холодильнику. Прикрасьте злегка придавленим для вивільнення ефірних масел листком м'яти. При бажанні на дно келиха можна опустити парочу свіжих або сушених ягідок журавлини.

2. Коктейль "Кейп Кодер"

Для приготування коктейлю візьміть:

60 мл журавлинової горілки "Петриківська"

90 мл журавлинового соку або морсу

2 скибочки лайма

Лід

Стакан для коктейлю наповніть льодом, зверху влийте горілку, а після – морс. Сік однієї скибочки лайма вичавіть в склянку, туди ж киньте і саму скибочку. Добре перемішайте і прикрасьте другим шматочком лайма.

При дотриманні пропорцій міцність напою складе приблизно 14%. Але ви завжди можете самі відрегулювати, наскільки міцним буде ваш коктейль.

3. Коктейль "Cranberry Fresca"

Вам знадобиться:

40 мл журавлинової горілки "Петриківська"

60 мл грейпфрутового соку

60 мл лимонаду

Всі інгредієнти помістіть у келих для коктейлю, перемішайте і прикрасьте скибочкою лайма.

4. Коктейль "Червоний лотос"

Приготуйте:

45 мл журавлинової горілки "Петриківська"

45 мл лікеру з лічі

30 мл журавлинового соку

5 кубиків льоду.

Висипте лід у шейкер. Після влийте туди інгредієнти в такій послідовності: горілка, лікер лічі, журавлиновий сік. Закрийте шейкер і сильно потрусіть. Процідіть суміш через ситечко в охолоджений келих для мартіні.

5. Коктейль "Космополітен"

Для приготування однієї з варіацій легендарного коктейлю візьміть:

25 мл журавлинової горілки "Петриківська"

25 мл лікеру тріпл-сек або куантро

100 мл журавлинового соку

15 мл лимонного соку

Лід в кубиках або крихті

Газована вода

Спіраль з лимонної цедри

Листочок м'яти

У шейкер помістіть лід, влийте горілку лимонний і журавлиновий соки, лікер. Струшуйте протягом 15-20 секунд, після перелийте в келих для мартіні. Долийте газованою водою за смаком, прикрасьте цедрою, м'ятою – і насолоджуйтеся.

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