Бейліс, амаретто, текіла: домашні рецепти легендарних алкогольних напоїв

Чи знали ви, що практично будь-який з елітних алкогольних напоїв можна приготувати в домашніх умовах? І власноруч зроблений "Бейліс" ні в чому не поступиться заводському оргіналу? Головне правило: запасіться терпінням, якісними інгредієнтами і хорошою горілкою, адже саме вона є основною складовою більшості рецептів домашнього алкоголю. Разом з нашим партнером Алкогольно-безалкогольним комбінатом Дніпро ми підготували добірку з 5 кращих рецептів смачних спиртних напоїв, приготованих в домашніх умовах. В АБК Дніпро радять для їх приготування брати житню горілку "Колос".

Бейліс

Інгредієнти для приготування:

Горілка "Колос" - 500 мл

Згущене молоко – 1 банка

12-15% вершки – 400 мл

Розчинна кава – 1 ст.л.

Яєчні жовтки – 4 шт.

Ванільний цукор – 2 ст.л.

Цукор, жовтки і згущене молоко гарненько збийте міксером. Додайте кави – і збивайте ще пару хвилин. Далі влийте алкоголь – і знову збийте міксером. Отриману суміш розлийте в пляшки і витримуйте 2-3 дні в холодильнику щільно закупореними.

Якщо у вас немає під рукою вершків, можете використовувати домашнє жирне молоко. Тільки в цьому випадку згущеного молока потрібно взяти на 100 г більше.

А якщо ви попередньо в горілку додасте близько 25-50 г тертих смажених лісових горіхів, настоюватимете два тижні і потім приготуєте напій за рецептом – ваш домашній "Бейліс" отримає тонкий горіховий аромат.

Амаретто

Інгредієнти для приготування напою:

Горілка "Колос" - 0,5 літра

Мигдаль – 50 г

Абрикосові ядерця – 50 г

Вода – 150 мл

Цукор – 350 г

Ванільний цукор – 2 ч.л.

Гвоздика – 2 шт

Духмяний перець – 3 горошини

Розчинна кава – 3 г (близько 1,5 стандартних пакетика)

Дрібка кориці.

Мигдаль залийте окропом, залиште на пару хвилин, а після – очистіть від шкірки.

Обсмажте горіхи на сухій сковорідці до золотистого кольору. Додайте на сковорідку спеції – гвоздику і духмяний перець: термообробка допоможе їм розкрити аромат.

Приготуйте карамель. Для цього на чисту сковорідку висипте цукор, влийте третину води – і нагрівайте на повільному вогні, поки суміш не стане коричневою і не отримає аромат карамелі. У цей момент влийте на сковорідку воду, що залишилася і додайте ванільний цукор.

Обсмажений мигдаль, гвоздику, перець, абрикосові ядерця і корицю засипте в банку і залийте гарячим сиропом. Охолодіть. Влийте в ємність горілку і всипте каву. Ретельно струсіть банку – і залиште в темному місці на місяць. Періодично діставайте банку і струшуйте.

Через місяць дістаньте напій, процідіть через складену в кілька шарів марлю. Домашній амаретто готовий до вживання.

Малібу

Інгредієнти на 600-700 мл готового лікеру:

Горілка "Колос" - 300 мл

Стружка кокосова - 130 г

Молоко кокосове - 200 мл

Молоко згущене - 190 мл

Ванілін - за смаком

Цей напій – для особливо терплячих. Адже його приготування забере 17 днів. Правда, і зберігати його в холодильнику можна до півроку. Приготований вдома, цей лікер не буде настільки прозорим, як оригінальний напій. А ось смак – практично не відрізняється.

У банку висипте кокосову стружку. Залийте її горілкою. Щільно закрийте і сховайте в темне місце. Витримайте суміш при кімнатній температурі протягом 10 днів. При цьому, кожного дня банку слід діставати і струшувати. У результаті кокосова стружка вбере в себе всю горілку, але нічого доливати не потрібно, просто продовжуйте струшувати банку до 10 дня.

Через 10 днів дістаньте банку і висипте просочену горілкою стружку на сито, застелене марлею. Ретельно відіжміть "макуху", зібравши "кокосову горілку" в глибоку миску. В результаті у вас вийде непрозора біла, трохи масляниста рідина. Додайте в неї кокосове молоко. Також влийте згущене молоко і покладіть ванілін для аромату.

Отриману суміш збийте вінчиком. Перелийте її у пляшку, яка щільно закривається. Настоюйте в холодильнику ще 7 днів. До речі, кокосову стружку викидати не обов'язково: вона відмінно підійде для випічки.

Після 7 днів витримки лікер готовий. Він може розслоїтися, в такому випадку його досить просто збовтати. Зберігати напій в холодильнику можна до 6 місяців, перед вживанням рекомендується струшувати пляшку.

Текіла Голд

Імітацію цього міцного мексиканського самогону з кактуса в домашніх умовах приготувати дуже просто.

Складові:

Горілка "Колос" - 1 л

Свіжозрізані листя алое – 30-50 г

Тростинний цукор – 0,5-1 ч.л.

Листя алое обполосніть крижаною водою. Наріжте шматочками товщиною по 5-10 мм. Складіть у приготовану заздалегідь пляшку або банку, залийте горілкою. Щільно закрийте ємність і сховайте в холодильник на тиждень

Через сім днів дістаньте ємність, додайте цукор, збовтайте – і залиште настоюватися ще тиждень.

Після витримки двічі процідіть отриманий напій і розлийте в пляшки. Готовий напій максимально за смаком і запахом схожий на текілу Голд. Єдина відмінність: домашній напій матиме відсутній у оригіналу зеленуватий відтінок, який з часом зникатиме. Прискорити процес можна, просто залишивши пляшку в добре освітленому місці на 10-30 днів (чим яскравіше освітлення, тим швидше піде зелений колір, а рідина стане прозорою)

Лімончелло

Інгредієнти для "Лімончелло":

Лимони (товстошкірі, яскраво жовті і великі) - 1 кг

Горілка "Колос" - 900 мл

Цукор - 3 склянки

Холодна кип'ячена вода - 2 склянки

З половини лимонів зніміть шкірку ножем для чищення овочів. Цедру з іншої половини лимонів натріть на дрібній тертці.

З очищених лимонів вичавіть сік, перелийте його в банку, додайте туди ж всю цедру і залийте горілкою. Настоюйте суміш в холодильнику під щільно закритою кришкою протягом двох тижнів.

Через 14 днів дістаньте банку. Зваріть сироп з води і цукру, охолодіть і додайте в банку з лимонною горілкою. Залиште відстоюватися в холодильнику ще на 7-10 днів, після закінчення яких лікер готовий до вживання або додавання в кондитерські вироби.

До речі, в Італії лімончелло подають у заморожених келихах до морозива або десертів.

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