Віскі – один з найбільш популярних у світі міцних напоїв. Його виробляють і споживають практично у всіх країнах світу. В Україні, наприклад, односолодовий алкогольний напій виробляють на Алкогольно-безалкогольному комбінаті Дніпро. Там його випускають під ТМ "Аль Капоне" - у пам'ять про легендарного мафіозі, який зробив собі ім'я і статки на торгівлі віскі під час сухого закону в США на початку минулого століття.

Уже давно в минулому часи, коли заради можливості насолодитися вишуканим міцним алкоголем доводилося ризикувати свободою. Але ми, віддаючи належне всім чеснотам цього напою, дуже багато чого про нього не знаємо. OBOZREVATEL разом з АБК Дніпро вирішив заповнити цю прогалину – і приготував для вас 25 дивовижних фактів про віскі, про які ви і не підозрювали.

Односолодовий алкогольний напій "Аль Капоне"

1. Досі точаться суперечки з приводу країни, що є батьківщиною віскі. Пальму першості одна у одної поперемінно відбирають Ірландія і Шотландія.

2. Найбільшими виробниками віскі вважаються Шотландія, Ірландія, Канада, Японія і США. При цьому мало хто знає, що найбільша кількість пляшок цього алкогольного напою насправді виробляється в Індії. Там же споживають рекордну кількість віскі.

3. Кращий келих для віскі – тюльпаноподібної форми на короткій ніжці: саме в такому келиху аромат напою концентрується біля горлечка, даючи можливість максимально насолодитися його розкішними парами і унікальними відтінками.

4. У Шотландії цей напій вживають "дремами": так називають порцію на один-три пальці від денця склянки. Пити "дрем" слід не поспішаючи, по кілька секунд утримуючи у роті охолоджений напій – і насолоджуючись усіма відтінками його смаку і аромату.

5. Солодовий віскі (один з 4 основних сортів напою) містить елагову кислоту – потужний антиоксидант, який може попередити розвиток серцевих і онкологічних захворювань, уберегти від інсульту. Саме тому під час сухого закону в США один з видів віскі продавався в аптеках як ліки.

6. У Шотландії від застуди досі лікуються за допомогою "тодді": спеціального напою, приготованого з скотча, гарячого чаю і меду.

7. Віскі не рекомендують пити з льодом. Ідеальна температура для цього напою – 18-20 градусів. Лід же робить його занадто холодним, вбиваючи унікальний смак і блокуючи аромат.

8. Посилити аромат віскі здатні спеції і прянощі. Гарним доповненням до цього напою стане базилік, кориця і чебрець.

9. Існує більше 5000 видів солодового віскі, 90% з яких виробляються в Шотландії.

10. Найдорожчою пляшкою, виставленою на продаж, вважається ірландський віскі з винокурні Nun's Island Distillery. Єдина вціліла пляшка з цієї винокурні коштує 200 тисяч доларів.

11. Процес дистиляції - ключовий аспект виготовлення віскі - був винайдений більше 4 тис. років тому.

12. Перша письмова згадка про шотландське віскі датується 1494 роком. Під цим роком розміщений Королівського Казначейства про те, що такий собі Джон Кор закупив 500 кг солоду для виробництва 1,5 тисячі пляшок "aqua vitae", тобто віскі.

13. Вчені висловлюють припущення, що споживання віскі в малих дозах сприяє метаболізму людини, допомагає запобігти деменції.

14. Віскі у відкритій пляшці не втрачає своєї якості протягом п'яти років. У закритій же ємності напій можна зберігати сотні років.

15. Віскі роблять з пива. А точніше – з браги, приготовленої з ячменю, дріжджів і очищеної води. Її дистилюють і витримують у дубових бочках.

16. Справжній віскі має бути витриманий не менше 3 років. Чим довша витримка – тим елітніший, дорожчий і ароматніший напій.

17. Одним з найбільш знаменитих поціновувачів віскі був прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль. Він настільки не уявляв свого життя без цього напою, що після закінчення Другої світової війни, коли Англія перейшла у режим жорсткої економії, письмово звертався до міністра харчової промисловості з наказом у жодному разі не зменшувати обсяги ячменю для виробництва віскі.

18. Назва віскі у перекладі з кельтської означає "жива вода".

19. Віскі є однією з п'яти основних статей експорту Великобританії.

20. У Франції продається за місяць більше віскі, ніж коньяку – за рік.

21. В Ірландії віскі з'явилося в 6 столітті. Згідно з переказами, винайшли напій у перших християнських монастирях. Його творцем, як запевняють ірландці, був покровитель Ірландії Святий Патрік.

22. У Пенсільванії 18 століття віскі вважалося валютою – його використовували в медицині, приготуванні їжі та для пиття.

23. З 1505 року монополію на виробництво віскі отримала Гільдія хірургів і цирульників Единбурга. Відтоді напій почали продавати в аптеках, як чудодійний лікарський засіб

24. Віскі практично не містить жирів і вуглеводів. Тому його можна пити, не побоюючись зайвих калорій.

25. Прикметна особливість шотландського віскі: при копченні солоду у шотландських винокурнях використовують торф. А витримують цей напій у Шотландії в бочках з-під хересу.

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