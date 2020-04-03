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Топ-15 продуктів для заморозки: секрети англійських домогосподарок

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Як раціонально і правильно використовувати можливості сучасних морозильних камер для довшого зберігання продуктів ми розповіли в огляді Від яєць до авокадо: ви можете заморозити більше, ніж думаєте.

Тепер OBOZREVATEL, за допомогою англійського видання Daily Mail, розповість про особливості заморожування деяких популярних продуктів, які ми використовуємо щодня.

ЯЙЦЯ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Ви можете заморозити яйця, але не в шкаралупі, інакше вона трісне. Деякі люди заморожують розбиті яйця в силіконових формах для кексів, але будьте обережні, жовтки в такому випадку стануть желатиновими. В ідеалі можна заморозити ціле, але збите яйце для приготування карамелі або випічки. Яєчні білки теж легко замерзають, а ось жовтки необхідно ретельно розмішати виделкою, щоб розбити оболонку, і на кожні 120 г додати ¼ чайної ложки солі. Це дозволить запобігти гелеутворенню.

МОЛОКО І ВЕРШКИ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Заморозьте молоко поки воно свіже, щоб мати такий же хороший смак при розморожуванні. Перед використанням обов'язково струсіть, щоб розігнати жир. Також майте на увазі, що молоко в морозильній камері змінює колір на прозорий жовтий, але після розморожування швидко стає білим. Вершки псуються в морозильній камері через місяць. Вівсяне, соєве і горіхове молоко не завжди мають тривалий термін зберігання, тому їх можна заморозити невеликими партіями.

СИР

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Зрілі, тверді сири з низьким вмістом вологи замерзають набагато краще. Наприклад, пармезан більше підходить для заморозки, ніж Гран Падано. При цьому не заморожуйте сир великими грудочками – зовнішні краї висихають і кришаться. Краще нарізати на 100 г порції, потім щільно обернути і скласти докупи. Більшість м'яких сирів не можна заморожувати, так як вони діляться на сир і сироватку при розморожуванні. Моцарелла є винятком. Фета і халлумі не потребують заморожування – вони мають великий термін придатності. Тертий твердий сир добре замерзає на термін до одного місяця.

ХЛІБ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Хліб не зіпсується, якщо ви заморозите ту частину, яка зараз не потрібна. Оберніть його шматочки і заморозьте в подвійних пакетах, щоб запобігти опіку морозильної камери. Цілі буханки завжди висихають при розморожуванні. Щоб вони були на смак як нові, відріжте шматочок, змочіть водою, а потім приготуйте тост. Багети можна освіжити, спочатку ополоснув їх під холодним краном, а потім прогріваючи в духовці. Сире тісто теж придатне до заморожування. Деякі з дріжджів "помруть" в холоді, але хліб підніметься майже так само, як якщо б він був свіжоприготований.

ТОРТ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Чимало кондитерів вважають, що торти насправді поліпшуються в морозильній камері, так як стають м'якшими. Шматочки торта можна окремо обернути і заморозити на підносі перед тим, як покласти в пакет.

КАРТОПЛЯ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Сира картопля не придатна до заморожування, тому що всередині утворюються водяні кристали, а це значить, що вона буде мати жахливу губчасту текстуру при розморожуванні. Однак картопляне пюре з дрібкою солі, невеликою кількістю масла або молока (вершків) має прекрасний смак після розморожування. Тільки завжди упаковуйте пюре невеликими порціями. Також ви можете приготувати картоплю Дофіне – наріжте скибочкою і варіть до тих пір, поки він не буде мати воскову текстуру при проколюванні ножем. Потім швидко охолодіть і заморозьте. Після розморожування випікайте до утворення золотистого кольору.

ТОМАТИ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Якщо перестиглі помідори почнуть розм'якшуватися, наріжте їх, потім покладіть в сковороду, додавши оливкової олії, подрібнений зубчик часнику і дрібкою сушеного орегано. Готуйте протягом десяти хвилин, час від часу помішуючи, потім збийте блендером. Це насичує соус киснем, роблячи його блідо-червоним. Заморожений невеликими партіями, він є відмінною основою для пасти, каррі і супів.

СВІЖІ ТРАВИ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Незважаючи на те, що в супермаркетах продаються заморожені подрібнені трави, будь-які з них з м'якими листям (базилік, петрушка, естрагон, кріп або м'ята) втрачають свій смак і перетворюються в компост при розморожуванні. Якщо у вас є залишки м'яких трав, наріжте їх і змішайте з оливковою олією, щоб вийшла паста, а потім заморозьте в лотку для кубиків льоду. Використовуйте для заправок, маринадів, супів і соусів. Трави також можна зберегти, додавши їх до м'якого масла.

АВОКАДО

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Дивно, але пюре з авокадо зберігає свій колір і не псується при заморожуванні в невеликих пакетиках. Використовуйте його в міру необхідності, помістивши запечатаний пакет в миску з холодною водою для розморожування.

Гранола

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Навіщо заморожувати гранолу? Тому що в її складі є горіхи, які легко псуються і дають гіркоту у смаку. Гранола швидко розморожується. Покладіть її прямо в миску з молоком і фруктами, а вже через кілька хвилин гранола буде на смак максимально свіжою.

Сире м'ясо і Риба

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

М'ясо завжди було основним продуктом морозильної камери. Але знову ж таки, поділ та упаковка частин окремо дозволить вам уникнути втрат і морозильного опіку. Точно так само і сира риба добре зберігається протягом декількох місяців, але її обов'язково треба заморожувати порціями.

Приготоване м'ясо

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Ви можете його заморозити, але смажене м'ясо, таке як ягня, свинина або яловичина, висохне і не буде приємним в бутербродах або салатах. Однак, якщо його попередньо подрібнити або дрібно порубати, воно прекрасно відновлюється при розморожуванні і може бути використано в домашньому пирозі або рагу (італійському м'ясному соусі).

ОВОЧІ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Правило говорить, що некрохмалисті коренеплоди добре заморожуються в сирому вигляді, але все, що росте над землею, має бути частково приготовлено перед заморожуванням. Проте, за винятком гороху і бобів, відварена зелень стає неприємно сірою. Краще перетворити її в суп. Так само і салат, який не замерзає. При цьому ніколи не забувайте про відходи: тримайте всі стебла (наприклад, брокколі і цвітну капусту) для супів. Всі овочеві очищення, за винятком картоплі, роблять хороший бульйон.

РИС

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Щоб заморозити рис, приготуйте його, а потім викладіть на дошку. Коли він охолоне, злегка змастіть маслом і розріжте на квадрати розміром в одну порцію. Заморозьте лоток, потім покладіть в пакет для розморожування в мікрохвильовій печі, коли це необхідно.

ФРУКТИ ТА ЯГОДИ

Топ-15 продуктів для заморозки

Getty

Їх потрібно швидко заморожувати, щоб зберегти форму. Ви можете заморозити банани в шкірці для смузі (вони розм'якшуються під час розморожування) або скибочки для сніданку. Яблука, сливи, персики і вишню найкраще ділити на порції і заморожувати для компоту, смузі або десертів. Зелений виноград, розрізаний навпіл і заморожений в крижаних підносах, можна додати в келих білого вина.

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Автор
Олена Козлова
Теми
живлення рецепти
Тег
харчування
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