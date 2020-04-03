Топ-15 продуктів для заморозки

Як раціонально і правильно використовувати можливості сучасних морозильних камер для довшого зберігання продуктів ми розповіли в огляді Від яєць до авокадо: ви можете заморозити більше, ніж думаєте.

Тепер OBOZREVATEL, за допомогою англійського видання Daily Mail, розповість про особливості заморожування деяких популярних продуктів, які ми використовуємо щодня.

ЯЙЦЯ

Getty

Ви можете заморозити яйця, але не в шкаралупі, інакше вона трісне. Деякі люди заморожують розбиті яйця в силіконових формах для кексів, але будьте обережні, жовтки в такому випадку стануть желатиновими. В ідеалі можна заморозити ціле, але збите яйце для приготування карамелі або випічки. Яєчні білки теж легко замерзають, а ось жовтки необхідно ретельно розмішати виделкою, щоб розбити оболонку, і на кожні 120 г додати ¼ чайної ложки солі. Це дозволить запобігти гелеутворенню.

МОЛОКО І ВЕРШКИ

Getty

Заморозьте молоко поки воно свіже, щоб мати такий же хороший смак при розморожуванні. Перед використанням обов'язково струсіть, щоб розігнати жир. Також майте на увазі, що молоко в морозильній камері змінює колір на прозорий жовтий, але після розморожування швидко стає білим. Вершки псуються в морозильній камері через місяць. Вівсяне, соєве і горіхове молоко не завжди мають тривалий термін зберігання, тому їх можна заморозити невеликими партіями.

СИР

Getty

Зрілі, тверді сири з низьким вмістом вологи замерзають набагато краще. Наприклад, пармезан більше підходить для заморозки, ніж Гран Падано. При цьому не заморожуйте сир великими грудочками – зовнішні краї висихають і кришаться. Краще нарізати на 100 г порції, потім щільно обернути і скласти докупи. Більшість м'яких сирів не можна заморожувати, так як вони діляться на сир і сироватку при розморожуванні. Моцарелла є винятком. Фета і халлумі не потребують заморожування – вони мають великий термін придатності. Тертий твердий сир добре замерзає на термін до одного місяця.

ХЛІБ

Getty

Хліб не зіпсується, якщо ви заморозите ту частину, яка зараз не потрібна. Оберніть його шматочки і заморозьте в подвійних пакетах, щоб запобігти опіку морозильної камери. Цілі буханки завжди висихають при розморожуванні. Щоб вони були на смак як нові, відріжте шматочок, змочіть водою, а потім приготуйте тост. Багети можна освіжити, спочатку ополоснув їх під холодним краном, а потім прогріваючи в духовці. Сире тісто теж придатне до заморожування. Деякі з дріжджів "помруть" в холоді, але хліб підніметься майже так само, як якщо б він був свіжоприготований.

ТОРТ

Getty

Чимало кондитерів вважають, що торти насправді поліпшуються в морозильній камері, так як стають м'якшими. Шматочки торта можна окремо обернути і заморозити на підносі перед тим, як покласти в пакет.

КАРТОПЛЯ

Getty

Сира картопля не придатна до заморожування, тому що всередині утворюються водяні кристали, а це значить, що вона буде мати жахливу губчасту текстуру при розморожуванні. Однак картопляне пюре з дрібкою солі, невеликою кількістю масла або молока (вершків) має прекрасний смак після розморожування. Тільки завжди упаковуйте пюре невеликими порціями. Також ви можете приготувати картоплю Дофіне – наріжте скибочкою і варіть до тих пір, поки він не буде мати воскову текстуру при проколюванні ножем. Потім швидко охолодіть і заморозьте. Після розморожування випікайте до утворення золотистого кольору.

ТОМАТИ

Getty

Якщо перестиглі помідори почнуть розм'якшуватися, наріжте їх, потім покладіть в сковороду, додавши оливкової олії, подрібнений зубчик часнику і дрібкою сушеного орегано. Готуйте протягом десяти хвилин, час від часу помішуючи, потім збийте блендером. Це насичує соус киснем, роблячи його блідо-червоним. Заморожений невеликими партіями, він є відмінною основою для пасти, каррі і супів.

СВІЖІ ТРАВИ

Getty

Незважаючи на те, що в супермаркетах продаються заморожені подрібнені трави, будь-які з них з м'якими листям (базилік, петрушка, естрагон, кріп або м'ята) втрачають свій смак і перетворюються в компост при розморожуванні. Якщо у вас є залишки м'яких трав, наріжте їх і змішайте з оливковою олією, щоб вийшла паста, а потім заморозьте в лотку для кубиків льоду. Використовуйте для заправок, маринадів, супів і соусів. Трави також можна зберегти, додавши їх до м'якого масла.

АВОКАДО

Getty

Дивно, але пюре з авокадо зберігає свій колір і не псується при заморожуванні в невеликих пакетиках. Використовуйте його в міру необхідності, помістивши запечатаний пакет в миску з холодною водою для розморожування.

Гранола

Getty

Навіщо заморожувати гранолу? Тому що в її складі є горіхи, які легко псуються і дають гіркоту у смаку. Гранола швидко розморожується. Покладіть її прямо в миску з молоком і фруктами, а вже через кілька хвилин гранола буде на смак максимально свіжою.

Сире м'ясо і Риба

Getty

М'ясо завжди було основним продуктом морозильної камери. Але знову ж таки, поділ та упаковка частин окремо дозволить вам уникнути втрат і морозильного опіку. Точно так само і сира риба добре зберігається протягом декількох місяців, але її обов'язково треба заморожувати порціями.

Приготоване м'ясо

Getty

Ви можете його заморозити, але смажене м'ясо, таке як ягня, свинина або яловичина, висохне і не буде приємним в бутербродах або салатах. Однак, якщо його попередньо подрібнити або дрібно порубати, воно прекрасно відновлюється при розморожуванні і може бути використано в домашньому пирозі або рагу (італійському м'ясному соусі).

ОВОЧІ

Getty

Правило говорить, що некрохмалисті коренеплоди добре заморожуються в сирому вигляді, але все, що росте над землею, має бути частково приготовлено перед заморожуванням. Проте, за винятком гороху і бобів, відварена зелень стає неприємно сірою. Краще перетворити її в суп. Так само і салат, який не замерзає. При цьому ніколи не забувайте про відходи: тримайте всі стебла (наприклад, брокколі і цвітну капусту) для супів. Всі овочеві очищення, за винятком картоплі, роблять хороший бульйон.

РИС

Getty

Щоб заморозити рис, приготуйте його, а потім викладіть на дошку. Коли він охолоне, злегка змастіть маслом і розріжте на квадрати розміром в одну порцію. Заморозьте лоток, потім покладіть в пакет для розморожування в мікрохвильовій печі, коли це необхідно.

ФРУКТИ ТА ЯГОДИ

Getty

Їх потрібно швидко заморожувати, щоб зберегти форму. Ви можете заморозити банани в шкірці для смузі (вони розм'якшуються під час розморожування) або скибочки для сніданку. Яблука, сливи, персики і вишню найкраще ділити на порції і заморожувати для компоту, смузі або десертів. Зелений виноград, розрізаний навпіл і заморожений в крижаних підносах, можна додати в келих білого вина.

Також OBOZREVATEL розповів декількох цікавих фактів, про спеції, які відкрилися з несподіваного боку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!