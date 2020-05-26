Топ-10 маловідомих фактів про чорну ікру

Чорна ікра давно й міцно асоціюється зі словом "розкіш". Один лише факт про те, що дегустують її завжди ложкою з перламутру або кістки, тому що метал може змінити смак, свідчить про вишуканість продукту.

OBOZREVATEL за сприяння колег із іспанського видання abc.es підготував для вас 10 цікавих фактів про цей дивовижний делікатес.

1. Експерти з харчування та гурмани визнають і називають ікрою лише продукт, отриманий від осетра. Все інше – це не справжня чорна ікра.

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2. У дикій природі вага 18-річної самки осетра досягає 350 кілограмів. Тоді як їхні родичі, вирощені в неволі, до цього віку набирають лише 20-25 кілограмів, з яких вага ікри становить 10-12 відсотків.

3. Осетер мешкав на Землі ще 250 мільйонів років тому. Ці риби живуть від 80 до 120 років.

4. Щоб уникнути численних підробок чорної ікри, з 1990-х років 20-го століття було введено використання печатки, яка підтверджує відповідність Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори або СІТЕС. Наприклад: NAC/C/ES/2019/ES-1200140. Перші три літери позначають вид, друга – умови утримання риб (на волі або в неволі), третя – країна виробництва, потім рік виробництва і, нарешті, номер пакувальника в медико-санітарному реєстрі.

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5. Підроблена ікра, якою заполонили ринки всього світу, найчастіше виготовляється в Китаї. Це переупакована ікра. Її отримують від різних видів риб, вирощених у закритих системах циркуляції води. Через це залишається присмак твані.

6. У Стародавньому Римі вважали, що чорна ікра має цілющі властивості.

7. Згадку про цей делікатес ми знаходимо і в безсмертному творінні Мігеля де Сервантеса "Дон Кіхот". "Ще виставили вони одну чорного кольору страву, нібито іменовану кав'яр, яку готують із риб'ячих яєць і є настільки гострою, що її необхідно чимось запивати".

8. У Європі чорна ікра з'явилася після революції в Росії 1917 року. Дворяни, які втекли з країни, привезли її в Монте-Карло й Париж, де влаштовувалися вишукані вечері для вершків вищого європейського суспільства. Саме після цього чорна ікра стала вважатися делікатесом.

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9. Дегустувати ікру найкраще окремо від усього іншого. Вона обов'язково повинна бути свіжою, без консервантів. Куштувати ікру потрібно ложечкою з перламутру або можна викласти на тильну сторону руки, щоб вона не була такою холодною. Так не домішуються смаки інших продуктів і матеріалів.

10. Ідеальне поєднання чорної ікри – з шампанським. Його золотисті бульбашки, без сумніву, поєднуються з ікрою найкраще, але також її можна вживати з дуже холодною горілкою або сухим білим вином.

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