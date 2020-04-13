Тонкощі приготування правильної паски

Напередодні Великодня ми вирішили нагадати вам основні нюанси приготування справжньої паски.

На жаль, початківці помилково вважають, що паска - це складна випічка. Проблем з паскою дійсно може бути багато: вона може не підійти, не пропектися, опасти. Начинка може опуститися, а тісто може бути занадто сухим. Список можливих невдач можна продовжувати нескінченно.

Насправді, у випіканні паски немає нічого складного, і не так вже й важливо, за яким рецептом ви готуєте паску, і які при цьому використовуєте інгредієнти. Просто існують загальні правила, які не варто порушувати.

Отже, що потрібно враховувати при випіканні паски

Борошно

Борошно обов'язково потрібно просівати. Під час просіювання борошно збагачується киснем, і ваша паска буде більш пишною.

Начинку не запарюємо, а замочуємо

Ніколи не замочуйте сухофрукти в окропі. Після контакту з окропом родзинки не триматимуть форму, вони будуть просто розповзатися. Бажано використовувати теплу воду, а сухофрукти не запарювати на 20-30 хвилин, а залишити в теплому сиропі в холодильнику на всю ніч.

Другий важливий момент - сухофрукти краще заливати не чисто водою, а цукровим сиропом.

Третій момент - коли сироп охолоне до теплого стану, додайте в нього ром або коньяк. Алкоголь надасть пасці особливого аромату.

Родзинки, які не осідають

Щоб ваші родзинки в пасці трималися на своєму місці і не осіли під час випікання, обов'язково посипте їх борошном. Процедура проста: замочуєте на ніч родзинки в сиропі, після чого викладаєте на паперовий рушник. Даєте родзинкам підсохнути. Потім злегка присипаєте їх борошном і тільки в такому вигляді вмішуєте в тісто.

Не хочемо сухе тісто

Якщо ви не хочете, щоб ваша паска була занадто сухою - правильно підготуйте начинку. Справа в тому, що практично вся начинка для паски, будь то сухофрукти, родзинки чи цукати витягує з тіста вологу під час випікання. В результаті паска може бути сухою. Щоб цього не сталося, перед тим як вмішувати сухофрукти в тісто, обваляйте їх у борошні або в крохмалі.

Алкоголь

У багатьох рецептах пасок можна зустріти в списку інгредієнтів ром або коньяк. Додавання алкоголю в тісто - це суперечливий момент, однак на думку багатьох пекарів, паски з додаванням алкоголю довше залишаються м'якими і не черствішають.

Температура молока

Не важливо, які дріжджі ви будете використовувати: пресовані чи сухі. Важливий інший момент: якої температури буде ваше молоко. Справа в тому, що у багатьох початківців паска не піднімається або піднімається, але погано не тому, що вони купили "неправильні" дріжджі, а тому, що вони самі зіпсували ці дріжджі, додавши їх в занадто гаряче молоко.

Температура молока має бути не вищою за температуру вашого тіла, тобто 35-36 градусів, не більше. Візьміть склянку з молоком в руки і потримайте близько хвилини. Якщо ви не відчуваєте, що склянка занадто холодна або навпаки - надто тепла, значить молоко потрібної температури. Якщо ви нагрієте молоко хоча б до 40 градусів, дріжджі почнуть гинути.

Додаємо дріжджі правильно

Якщо дріжджі якісні, паска однаково добре підніметься і на пресованих дріжджах, і на сухих. Однак, потрібно враховувати, що якщо ви робите опару на сухих дріжджах, то їх потрібно спочатку змішати з борошном і тільки потім з'єднувати з молоком. Пресовані ж дріжджі спочатку розводять в молоці і тільки потім додають кілька ложок борошна.

Час для опари

Багато які господині стикаються з ситуацією, коли опара ще не встигла піднятися, або навпаки, вже перестояла і почала опадати.

Час, який потрібен для того, щоб опара добре піднялася, потрібно визначати по температурі повітря в приміщенні. Якщо у вас в будинку прохолодно, і температура повітря становить 20-21 градус, то опара може стояти 5-6 годин. При температурі 25-26 градусів опара має стояти 2-3 години, не більше. В іншому випадку опара впаде.

Яйця і масло

Яйця і вершкове масло в тісто для пасок потрібно додавати тільки холодними. Справа в тому, що в процесі замісу тісто в жодному разі не можна перегрівати, інакше воно втратить свою еластичність. Парадокс тіста для паски в тому, що опара, та й саме тісто мають стояти в теплому місці, але інгредієнти потрібно додавати тільки з холодильника, в жодному разі не кімнатної температури.

Жирність

Для паски потрібно використовувати тільки якісне вершкове масло жирністю не менше 82%. Якісне вершкове масло надасть випічці вершкового смаку, в той час як низькоякісний продукт відверто зіпсує смак паски.

Мед

Далеко не у всіх рецептах паски присутній мед. Однак пекарі запевняють, що мед, доданий навіть у мінімальній кількості, допомагає тривалий час зберігати випічку свіжою.

Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски зі сметаною. З цим рецептом можна ознайомитися тут.

З рецептом паски за старовинним рецептом ви можете ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски за бабусиним рецептом. З цим рецептом можна ознайомитися тут.

З рецептом сирної паски можна ознайомитися тут.