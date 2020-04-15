Тонкощі приготування правильної глазурі для паски

Паска - це випічка, яку ми готуємо раз на рік.

Звісно, хочеться, щоб все було ідеально. Щоб і тісто підійшло, і паска вийшла не сухою, і начинка не осіла, і щоб глазур була красива, блискуча і не кришилася.

OBOZREVATEL вирішив нагадати вам нюанси приготування правильної глазурі для пасок.

Отже, якою має бути правильна глазур:

Консистенція

Правильна глазур за консистенцією має нагадувати густу сметану. Занадто рідка глазур буде виглядати блідо і прозоро, а надто густа буде кришитися і обсипатися.

Якщо глазур вийшла занадто рідкою

Якщо глазур при висиханні стає ледь помітною, скоріш за все ви приготували дуже рідку масу. В цьому випадку потрібно або згустити решту глазурі, додавши кілька ложок цукрової пудри, або приготувати нову порцію глазурі, використовуючи більшу кількість цукрової пудри. Наносимо новий шар глазурі на паску і даємо підсохнути. Якщо другу глазур ви приготували правильно, ваш ляп ніхто не помітить.

Якщо глазур вийшла дуже густою

Якщо ваша глазур не стікає з ложки, і її дуже складно рівномірно нанести на паску, бо вона не стікає, а мажеться як масло - ви приготували дуже густу масу. Така глазур не буде триматися на випічці. Виправити ситуацію можна, додавши в глазур трохи лимонного соку. Врахуйте, що рідину потрібно додавати дуже обережно, оскільки буквально кілька крапель лимонного соку можуть стати вирішальними.

Наносимо відразу

Глазур швидко застигає, тому наносити на паску її потрібно відразу після приготування. Не готуйте глазур заздалегідь: постоявши в холодильнику вона просто не буде триматися на пасці.

Цукор чи пудра

Глазур можна приготувати як на основі цукру, так і на основі цукрової пудри. За смаком обидва види глазурі будуть схожі, проте, будуть відмінності у зовнішньому вигляді. Глазур, приготована на основі цукру, буде більш матовою, в той час як глазур з пудри буде більш глянцевою.

Желатин

Якщо ви готуєте глазур з желатином, врахуйте, що така глазур не застигне моментально. Для застигання глазурі знадобиться 2-3 години при кімнатній температурі. Безсумнівний плюс такої глазурі в тому, що вона не кришиться при розрізанні паски.

Присипка

Якщо ви хочете посипати паску присипкою, робити це потрібно відразу після нанесення глазурі. Як тільки-но глазур почне підсихати, присипка вже не буде триматися на випічці. Тому визначитися з присипкою потрібно до того, як ви змастили паску глазур'ю.

Як наносити глазур

Існують кілька способів нанесення глазурі на паску:

- паску можна перевернути і занурити верхівку в миску з глазур'ю, після чого потрібно буде поставити паску на решітку і дати глазурі підсохнути;

- паску можна полити глазур'ю, давши їй можливість вільно стекти;

- глазур можна нанести на паску за допомогою силіконового пензлика.

Коли наносити глазур

У більшості випадків глазур починає застигати відразу після приготування, тому, якщо ви хочете, щоб ваша паска виглядала ідеально, наносьте глазур відразу ж після приготування. Не варто наносити глазур на гарячу паску, оскільки вона просто розтане. Бажано, щоб паска була ледь теплою, тоді глазур ляже на випічку більш рівномірним шаром і буде виглядати більш красиво.

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