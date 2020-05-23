Томати допомагають боротися з раком

Боротьба з раком, хворобою Паркінсона і Альцгеймера - ось тільки декілька корисних властивостей, якими володіють звичайні томати.

Дієтологи цінують помідори за низьку калорійність і велику кількість лікопіну, а кулінари з їх допомогою підсилюють смакові якості страв.

Як з'ясували нещодавно наукові експерименти, корисні властивості томатів, відповідно до видання Medical News Today, збільшуються після термічної обробки.

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Отже, нижче ми наводимо топ-10 маловідомих корисних властивостей помідорів, про які варто знати кожному.

1. Високий вміст лікопіну зміцнює кістки, а калій захищає м'язи від пошкоджень, нормалізує кров'яний тиск і знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, фолієва кислота перешкоджає виникненню інфаркту міокарда та інсульту.

2. Лікопін перешкоджає згущенню крові.

3. При регулярному вживанні томатів у людини відбувається відмінна профілактика неврологічних захворювань, хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

4. Корисні речовини, що містяться в томатах, оберігають клітини головного мозку при вживанні алкоголю, а також захищають печінку, прискорюючи процес відновлення ферментів органу.

5. Томати захищають наші очі від світлових ушкоджень при роботі за комп'ютером і запобігають розвитку деяких захворювань очей.

Getty

6. У людей, які кинули палити, помідори сприяють відновленню легких.

7. Чоловіки, які вживають щотижня по 10 помідорів, допомагають своєму організму уникнути ризику розвитку передміхурової залози.

8. Крім цього, завдяки каротиноїдам, що захищають шкіру від сонячних опіків, помідори знижують ризик розвитку раку шкіри на 50%.

9. Вітамін С в томатах корисний для нормалізації вироблення колагену - важливого елементу збереження еластичності шкіри.

10. Імунітет теж подякує вам за корисні вітаміни С і Е, що підвищують виробництво лейкоцитів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, при регулярному вживанні волоських горіхів можна запобігти розвитку хвороб серця і зміцнити здоров'я всього організму людини.

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