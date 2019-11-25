Тертий пиріг до чаю: найпростіший рецепт нашвидкуруч

Дуже смачний тертий пиріг з ароматною ягідної начинкою люблять усі без винятку!

Його перевагою перед іншими десертами є простота і мала кількість інгредієнтів.

На приготування цих ласощів ви витратите близько півгодини, а для начинки можна використовувати будь-яке ягідне варення, а також сухофрукти, цукати або повидло.

У приготуванні пирога є кілька нюансів, які потрібно враховувати: найніжніше пісочне тісто виходить на вершковому маслі, а ягідна начинка повинна бути з кислинкою. Ідеально підійде варення з чорної смородини, вишні, аличі.

Про те, як приготувати кращий десерт до чаю, читайте в рецепті від FoodOboz: Тертий пиріг .

Тертий пиріг

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