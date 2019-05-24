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Теплий салат з телятиною за годину: кращий рецепт

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Напередодні літа неймовірно популярний теплий салат з телятиною, - він містить багато овочів і білка, в зв'язку з чим ідеально підійде на обід або вечерю.

Для приготування його потрібно всього кілька хвилин (за умови, що всі продукти вже підготовлено), при цьому, ніжний смак знаходиться вище всяких похвал.

Згідно з рецептом, вам знадобиться телятина, селера, болгарський перець, салат, часник, огірки, помідори, розмарин, а також ще кілька інгредієнтів і приправ, які додають страві "родзинки".

Також читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт приготування смачного тартара з телятини за 15 хвилин.

Теплий салат з телятиною за годину: кращий рецепт

Такий салат містить велику кількість білка, ненасичені жири, велику кількість різних вітамінів і мікроелементів при порівняно невеликій кількості вуглеводів, - це блюдо ідеально впишеться в раціон будь-якої людини, яка стежить за своїм здоров'ям і фігурою.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak детальний покроковий рецепт приготування теплого салату з телятиною.

Теплий салат з телятиною за годину: кращий рецепт

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