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Тенісистка Еліна Світоліна здивувала розповіддю про улюблені страви

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Всесвітньо відома українська тенісистка Еліна Світоліна зізналася, що любить круасани і таке незвичайне блюдо французької кухні як тартар.

"Мені подобаються круасани. Цього ранку, до речі, я з'їла один. Ще мені подобається тартар, це одна з моїх улюблених страв. Все, що пов'язано з Парижем, має свій характер. Цим місто і відрізняється від інших", - сказала вона в інтерв'ю журналістові Ніку МакКарвелу.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Перша ракетка України додала, що зазвичай її день включає в себе ранкове тренування, обід, відпочинок і процедури з фізіотерапевтом, після яких вона повертається на корт для другого за день тренування.

Тартар з телятини - це одна з найпростіших у приготуванні і найбільш неоднозначних страв високої кухні. Спробувавши хоч раз тартар, люди або стають його затятими шанувальниками до кінця життя, як це сталося з Еліною юСвітоліной, або дивуються і вирішують більше ніколи його не їсти.

Тартар з телятини

Тартар з телятини

Справа в тому, що багатьох відлякує думка про вживання сирого м'яса, хоча насправді правильний спосіб маринування тартара робить його безпечною і корисною стравою.

Докладний рецепт приготування тартара з телятини читайте за посиланням.

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