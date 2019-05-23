Тартар з телятини за 15 хвилин: смачний рецепт

Тартар з телятини, - це закуска з високої кухні, рецепт якої винайшли в Північній Франції, при цьому, ключовою відмінністю цієї страви є простота її приготування при виняткових смакових якостях.

Відзначається, що більшість людей асоціює слово "тартар" з відомим соусом, однак, ще воно означає і закуски, приготовлені з сирого м'яса або риби, при цьому, як правило. використовують в'ялену або копчену яловичину, телятину, лосось, тунець.

Найніжнішим м'ясом для цього типу закуски вважається свіжа телятина, але потрібно бути дуже обережним при виборі, оскільки погане м'ясо без додаткової обробки може бути шкідливим для здоров'я.

Якщо немає впевненості в якості м'яса, то в якості додаткової міри безпеки перед приготуванням його можна заморозити на строк в 5-7 днів при температурі до 15 градусів нижче нуля (але це вплине на смакові якості).

В цілому, для приготування тартара з телятини потрібні додатково перепелині яйця, цибуля, оливки, мариновані огірки, оливкова олія, карамель, гірчиця і спеції.

Більш детально читайте на OBOZREVATEL.Smak швидкий покроковий рецепт приготування тартара з телятини.

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