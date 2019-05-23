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Тартар з телятини за 15 хвилин: смачний рецепт

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Тартар з телятини, - це закуска з високої кухні, рецепт якої винайшли в Північній Франції, при цьому, ключовою відмінністю цієї страви є простота її приготування при виняткових смакових якостях.

Відзначається, що більшість людей асоціює слово "тартар" з відомим соусом, однак, ще воно означає і закуски, приготовлені з сирого м'яса або риби, при цьому, як правило. використовують в'ялену або копчену яловичину, телятину, лосось, тунець.

Тартар з телятини за 15 хвилин: смачний рецепт

Найніжнішим м'ясом для цього типу закуски вважається свіжа телятина, але потрібно бути дуже обережним при виборі, оскільки погане м'ясо без додаткової обробки може бути шкідливим для здоров'я.

Тартар з телятини за 15 хвилин: смачний рецепт

Якщо немає впевненості в якості м'яса, то в якості додаткової міри безпеки перед приготуванням його можна заморозити на строк в 5-7 днів при температурі до 15 градусів нижче нуля (але це вплине на смакові якості).

В цілому, для приготування тартара з телятини потрібні додатково перепелині яйця, цибуля, оливки, мариновані огірки, оливкова олія, карамель, гірчиця і спеції.

Більш детально читайте на OBOZREVATEL.Smak швидкий покроковий рецепт приготування тартара з телятини.

Тартар з телятини за 15 хвилин: смачний рецепт

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