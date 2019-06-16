Святкове меню на Трійцю

Традиційні страви на Трійцю – це пироги і короваї на дріжджовому тісті, млинці, страви з м'яса, яєць, сиру, салати із зеленню та кисіль.

Для приготування короваю основу зі звичайного дріжджового тіста потрібно прикрасити сплетеними з цього ж тіста косичками, квіточками і колосками.

Багато господинь на Трійцю робили коровай з грибною начинкою.

Коровай

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Обов'язковим атрибутом Троїцької трапези є млинці з м'ясом. Приготувати їх дуже легко!

Млинці з м'ясом

Покроковий рецепт смачних млинців з м'ясом читайте за цим посиланням.

Крім того, популярною стравою на П'ятидесятницю є печеня з курки,її детальний рецепт дивіться за посиланням.

Печеня з курки

Обов'язково на столі мають бути салати з редискою, огірком і великою кількістю зелені.

Салат з редискою

На солодкий стіл для Трійці ідеально підійдуть сирник (рецепт смачного пирога з домашнього сиру читайте за посиланням) і ягідний кисіль. Як приготувати смачний та корисний кисіль дивіться тут.

Полуничний кисіль

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