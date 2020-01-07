Супрун розкрила українцям секрети корисної куті

Кутя – не просто різдвяне блюдо, а "суперфуд", який містить багато корисних інгредієнтів.

Колишня в.о. глава МОЗ Уляна Супрун в Facebook дала українцям поради, як приготувати її з користю для здоров'я.

В першу чергу вона радить не зловживати медом, оскільки "це цукор", який "шкодить бактеріям кишечника і нашому жировому обміну".

"Мийте пшеницю. Так, якщо її не замочити, варити доведеться довго. Але пшениця, як і інші злаки та не-злакові крупи, має на собі рештки фунгіцидів — протигрибкової отрути. Нам вона не потрібна. Тому краще промити пшеницю перед замочуванням, або поміняти воду через годину.

Декому пшениця може здатися твердою і недостатньо смачною чи солодкою. Є один секрет, нетрадиційний. Спробуйте її промити і трохи проростити. Наприклад, загорніть насіння у вологий кухонний рушник. Таке зерно почне робити із крохмалю декстрани і цукри, тобто буде солодше. А білок насінини стане вологим і більш доступним до травлення", – розповіла Супрун.

Також Супрун порадила додавати в кутю більше горіхів, а також фруктів і ягід. За її словами, найкраще "заливати кутю наваристим узваром разом з яблуками, грушею або чорносливом".

кутя yalo.su

Як писав OBOZREVATEL, напередодні кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом куті з пшениці з медом і сухофруктами.

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