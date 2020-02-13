Супи світової кухні: топ-10 найкорисніших

Обожнюєте супи, але звичні рецепти набридли? Щоб внести різноманітність до вашого раціону, та ще й з користю для здоров'я, OBOZREVATEL склав рейтинг найбільш корисних і смачних супів світової кухні.

1. Гаспачо, іспанська кухня

Суп гаспачо

Його можна було б назвати "овочевим смузі" — холодний суп-пюре з подрібнених свіжих грунтових овочів зі спеціями. Найчастіше гаспачо подається у спекотну пору року. Огірки, помідори, паприка (солодка і гостра), пряні трави подрібнюються, іноді масу загущують білим хлібом, до неї додають оцет або лимонний сік, оливкову олію та лід.

Чим корисний гаспачо? Цей суп містить багато вітамінів С, А і К, калію та клітковини. Як будь-яка рідка і дуже гостра їжа, він ситний за невисокої калорійності.

Як зробити гаспачо ще кориснішим? Не використовуйте хліб чи борошно для загущення, замість оливкової олії візьміть соняшникову, конопляну, лляну або з виноградних кісточок, а замість оцту завжди використовуйте лимонний сік.

2. Сочевичний суп, турецька кухня

Сочевичний суп

Сочевичний суп готують як у вегетаріанському варіанті, так і на основі м'ясного бульйону. Крім сочевиці використовують різні овочі: моркву, цибулю, картоплю, селеру, а також приправи, оливкову олію та вершки.

Чим корисний сочевичний суп? Сочевиця – одна з найцінніших представниць бобових. У ній багато клітковини, вітамінів групи В, фосфору, калію, цинку і кремнію.

Як зробити сочевичний суп ще кориснішим? Завжди замінюйте в рецептах картоплю на корінь селери, а замість молочних вершків або горіхового молока використовуйте подрібнені у борошно волоські горіхи або соняшникове насіння.

3. Суп том-ям, тайська кухня

Суп топ-ям

Ця страва відома практично всім, хто бував в країнах Південно-Східної Азії. "Том ям" дослівно перекладається як "відварений гострий салат". Його готують буквально з усього – морепродуктів, риби, курки і в веганські варіанті. Але найбільшого поширення серед туристів отримав том-ям з креветками.

Чим корисний том-ям? У цій страві дуже багато прянощів, що мають антиоксидантну та антибактеріальну дію. А завдяки креветкам суп том-ям багатий на вітамін В12, йод, хром і селен.

Як зробити суп том-ям ще кориснішим? Все дуже просто! Використовуйте більше прянощів та креветок і заощаджуйте, додаючи соєвий і рибний соус.

4. Окрошка, слов'янська кухня

суп окрошка

Існує безліч варіацій окрошки – на квасі, сироватці, кефірі або бульйоні, з різним поєднанням компонентів. У кожної господині – свій рецепт.

Чим корисна окрошка? Головна перевага окрошки – це використання компонентів в сирому вигляді. Вітаміни виявляються в максимальній безпеці. А конкретний нутріентний склад, звичайно, залежить від використаних інгредієнтів.

Як зробити окрошку ще кориснішою? В якості основи використовуйте нежирний кефір. В жодному разі не додавайте ковбасу або шинку, тільки відварне куряче м'ясо. Менше картоплі, більше огірків, зелені та прянощів.

5. Гарячий томатний суп, американська кухня

Гарячий томатний суп

Томатний суп такий популярний в США, що навіть продається у вигляді консервів. Готувати його дуже просто. До тушкованих помідорів додається крупа або бобові, спеції, а іноді – сухарики, сир або яйця-пашот.

Чим корисний томатний суп? Це один з найбільш ситних супів, і при цьому він не калорійний. У цій страві багато вітаміну А і калію.

Як зробити гарячий томатний суп ще кориснішим? Використовуйте лише грунтові помідори, додавайте більше паприки. В якості наповнювача обирайте булгур, нут або квасолю. І обов'язково додавайте одне яйце-пашот в кожну порцію.

6. Харчо по-мегрельськи, грузинська кухня

Суп харчо по-мегрельськи

Це різновид традиційного супу харчо, до якого у якості загусника додають подрібнені волоські горіхи. Блюдо виходить дуже насиченим, калорійним і ситним.

Чим корисне харчо по-мегрельськи? У харчо по-мегрельськи все прекрасно. І свіжа кінза, багата на вітамін К, і помідори з паприкою, у яких багато вітаміну А та калію, і волоські горіхи, які містять цінні жирні кислоти Омега-3 та вітаміни групи В.

Як зробити харчо по-мегрельських ще кориснішим? Використовуйте рослинне масло замість вершкового і не шкодуйте спецій.

7. Яєчний суп, китайська кухня

Китайський яєчний суп

Хоча батьківщиною яєчного супу вважається Китай, його часто відносять до традиційної кулінарії інших народів Далекого Сходу, Тибету і Сибіру. Ця страва дуже проста. При його приготуванні використовують тільки воду, доступні коренеплоди, зелень і яйця.

Чим корисний яєчний суп? Будь-яка зелень містить багато вітамінів А і К, калію, кальцію, кремнію, а яйця багаті на вітамін А, холіном, селеном, біотин і цінним, легко засвоюваним білком. Саме завдяки цим інгредієнтам яєчний суп займає гідне місце серед дієтичних страв.

Як зробити яєчний суп ще кориснішим? Старайтеся, щоб жовток у вашій страві не змішувався з бульйоном і залишався в рідкому стані – це допоможе зберегти більше вітамінів.

8. Часниковий суп, європейська кухня

Часниковий суп

У кожного народу існує свій варіант цієї страви. В Іспанії часниковий суп готують на курячому бульйоні і додають яйце-пашот. У Чехії та Словаччині його подають в буханці цільнозернового хліба. У Франції додають більше пряних трав... Але головне правило – часник як основний компонент залишається незмінним.

Чим корисний часниковий суп? Часник – яскрава приправа, що володіє масою корисних властивостей. Це і антиоксидант, і захист від бактерій і вірусів, і засіб, що допомагає побороти тягу до солодощів і солінь.

Як зробити часниковий суп ще кориснішим? Приготуйте вегетаріанський варіант – без м'яса і м'ясного бульйону, вершки замініть на подрібнені горіхи, а вершкове масло – на улюблене ароматне рослинне масло.

9. Гарбузовий крем-суп, кухня Північної Європи

Гарбузовий суп

Гарбузовий суп – блюдо, яке асоціюється у нас з затишком глибокої осені. Ароматне, насичене і дуже корисне. Його готують з відвареного подрібненого гарбуза, спецій і вершків.

Чим корисний гарбузовий суп? Гарбуз багатий на клітковину, вітамін А і кремній, а в гарбузовому насінні багато селену, хрому та цинку.

Як зробити гарбузовий крем-суп ще кориснішим? Спробуйте замінити в рецепті вершкове масло на гарбузове, а вершки на гарбузове насіння, подрібнене у борошно.

10. Суп з кропиви, старослов'янська кухня

Суп з кропиви

Кропива – перша доступна зелень наших прабабусь, – з'являлася навесні. Її збирали, обдавали окропом і використовували в різних стравах як джерело вітаміну С. Кропив'яний суп готували на воді або м'ясному бульйоні з додаванням інших овочів, спецій і яєць.

Чим корисний суп з кропиви? Кропива багата на вітаміни С, А і К, залізо, калій і активні антиоксиданти. Навіть в сучасному світі додавання цього компонента до весняних страв допомагає підтримати імунітет і наситити організм цінними нутрієнтами.

Як зробити суп з кропиви ще корисніше? Намагайтеся дотримуватися вегетаріанських варіантів рецепта і уникати м'ясного бульйону. У кожну порцію додавайте трохи дрібно нарізаного пір'яного лука.

Смачного!

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