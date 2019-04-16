Супермаркети таємно тестують рецепти страв з козячого м'яса: що відбувається

За своєю структурою козяче м'ясо вважається дуже ніжним і більш м'яким на смак – схожим на м'ясо ягняти. Тож не дивно, що багато супермаркетів починають тестувати рецепти страв з козячого м'яса. Таке м'ясо однозначно не поступатиметься за смаковими якостями звичайному.

У той час як популярність козячого сиру і молока неухильно зростає, поставки самого м'яса ще не були заявлені жодною з великих торгових мереж. Кажуть, що воно стане альтернативою традиційному м'ясу.

За даними журналу BBC Good Food, козяче м'ясо повинно вийти на основний ринок як один з харчових трендів цього року.

Продовольчий канал Hugh Fearnley-Whittingstall, підтримав ініціативу Goatober, яка спрямована на підвищення обізнаності про втрати в молочній системі кіз і заохочення постачальників, рестораторів і приватних осіб продавати та готувати козяче м'ясо. За словами учасників ініціативи, попит на козяче м'ясо з кожним роком падає, необхідно приймати рішення, які допоможуть вирішити проблему та підвищити попит.

Засновник Cabrito, постачальника козячого м'яса в Девоні та колишній шеф-кухар Fearnley-Whittingstall's River Cottage Джеймс Уітлор зазначив: "Продукти знаходяться на завершальному етапі розробки і зовсім скоро люди усвідомлять, що козяче м'ясо можна їсти".

На даний момент, більшість лондонських ресторанів вже включили в меню страви з козячого м'яса, очікується, що до них приєднаються й інші заклади, а популярність козячого м'яса зросте.

Варто відзначити, що за останні п'ять років продажі козячого сиру та молока значно зросли. Продажі сиру виросли з 27 млн. фунтів стерлінгів до 30,5 млн., за той же період продажі козячого молока підвищилися – з 29,5 до 32 млн. фунтів, згідно з даними Kantar World (читайте також рецепти страв з молока та твердого сиру ) .

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