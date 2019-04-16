Супергероїв з коміксів Marvel порівняли з їжею: хто яка страва

Зовсім скоро весь світ дізнається, переможуть Месники в сутичці з Таносом і чи повернуться до життя все полеглі герої – на кінець квітня призначена прем'єра фільму "Месники. Фінал". А цікаво вам дізнатися, на яку їжу схожий той чи інший ваш улюблений персонаж Марвел?

Девід Парк з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі порівняв супергероїв з їжею.

І "Залізна людина" Тоні Старк у нього – це шампанське

За словами Парка, таке порівняння точно описує характер Старка – життя на широку руку, свята майже кожен день та грайливий характер. Як і в шампанському, спочатку ми відчуваємо легку кислинку, а далі розкривається справжній смак напою.

Капітан Америка – крильця Баффало

Яка страва найкраще описує Америку? Звичайно ж крильця Баффало. Їх можна смажити як в духовці, так і у фритюрі, додаючи різні соуси.

Більше рецептів з курки на нашому сайті.

Тор – грейпфрут

Тор досить самостійний супергерой, до того ж він Бог Грому. Також, як грейпфрут, який іноді може бути досить кислим, Тор був представлений як жорстокий воїн з гіркою індивідуальністю. Посипте трохи цукру на цей грейпфрут або додайте його у фруктовий салат (читайте, до речі, рецепти фруктових салатів ) і вийде зовсім інший смак.

Халк – шпинат

Шпинат містить достатню кількість білка, що дуже корисно для такого хлопця як Брюс Бенер (він же Халк). А ще шпинат багатий на мінеральні солі та містить малу кількість калорій. Особливо добре він смакує в поєднанні з іншими продуктами (читайте рецепти страв зі шпинату ).

Чорна вдова – вишня

Як і Чорна вдова, вишня може здаватися цілком нешкідливою. Ви додаєте її в молочні коктейлі або робите пироги. Але чи знали ви, що крім корисних речовин вишні в її кісточках міститься небезпечна для людини речовина – ціанід? Тому слід бути дуже обережними з цією ягодою.

Приготуйте брауні з вишнею за рецептом на нашому сайті.

Соколине око – фруктовий сік

Фруктові соки містять велику кількість бета-каротину та інших вітамінів, що добре впливають на зір. Також фруктові соки можна міксувати з овочами та ягодами (наприклад, морква і чорниця), так користі буде ще більше.

Більше рецептів соку на нашому сайті.

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