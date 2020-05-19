Стрункість за допомогою долоні: дієтологіня розповіла про унікальний метод схуднення

Для того, щоб привести свою вагу до норми, не потрібно підраховувати калорії, достатньо освоїти методику, яка називається "метод долоні".

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала дієтологіня Юлія Порадун.

"Жінки і чоловіки стежать за своїм зовнішнім виглядом, і багатьом зовсім не хочеться рахувати калорії, постійно зважувати все, щоб контролювати свою вагу", - зазначила лікарка підкресливши при цьому, що є чудовий метод, який підійде для творчих натур.

За словами дієтолога, "метод долоні" було розроблено в Канаді.

Вимірювати порції доведеться в долонях і кулаках. Як зазначила Порадун, є чотири групи продуктів: білки (м'ясо і риба); овочі; вуглеводи (макарони, картопля); жири.

Як зазначила дієтолог, їх обсяг в кожній порції вимірюється за допомогою погляду на розкриту долоню, жменю, кулак і навіть великий палець. "Так легше і швидше контролювати кількість з'їденого, адже долоны у всіх різні, а значить, власники великих рук можуть дозволити собі порції побільше", - сказала експерт.

Білок

Розмір порції білкових продуктів: ваша долоня, від початку пальців до зап'ястка.

"Зверніть увагу: шматок м'яса або риби повинен бути не тільки не більшим за неї, але і не товшим", - зазначила дієтологіня. Наступний спосіб вимірювання - кулак. Саме таку кількість сиру можна з'їсти протягом дня.

Овочі

За словами лікарки, порція овочів також вимірюється в кулаках. Протягом дня жінка може з'їсти овочів "на чотири-шість кулаків". Виняток можна зробити для листових салатів.

Вуглеводи

Тут мова піде про зернові продукти (крупи), а також фрукти та ягоди. Еквівалент порції для них, за словами лікарки - жменя, тобто долоня, складена човником. Порція зернових для жінки - одна жменя, для чоловіка - дві жмені на добу.

Жири

Джерело жиру - рослинне і вершкове масло, а також будь-які горіхи і насіння. Еквівалент порції: великий палець. Наприклад, верхня фаланга великого пальця - це та кількість масла, горіхів або чорного шоколаду, яке може вжити і чоловік, і жінка протягом дня.

"Ось так завдяки долоні можна без зусиль позбутися зайвих кілограмів і при цьому не займатися підрахунком калорій і постійним зважуванням продуктів", - підкреслила дієтологіня.

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