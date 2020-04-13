Страви на сковороді: смачні та швидкі рецепти

Сковорода - це одна з найбільш використовуваних кухонних приладь, нагадує OBOZREVATEL. Але чи знаєте ви, що можна готувати на ній швидкі та смачні обіди?
Переважна більшість рецептів вимагають використання багатьох предметів в процесі приготування. Однак немає нічого кращого, ніж просто поставити скороводу на вогонь, додати всі інгредієнти і дати їм приготуватися, вважає Hola.com.
Всі макаронні страви можна приготувати в сковороді, а також тушковане м'ясо або рецепт, що містить яйця. Крім того, серед усіх рецептів, запропонованих вам, є кілька, які можна запікати в духовці.
Грибна піца з тістом з нуту
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Тісто з нуту, як правило, призначене для людей, які дотримуються веганскої дієти, оскільки звичайна мука замінюється борошном, отриманої з нуту. Також воно ідеально підходить для тих, хто не переносить глютен. Пропонуємо прикрасити піцу грибами і йоркської шинкою, проте всі інгредієнти на ваш розсуд. Це легко, корисно і не вимагає духовки!
Інгредієнти:
Для тіста
50 г борошна з нуту
1 яйце
вода
1 ст.л. оливкового масла
1 щіпка солі
Для начинки
3 ст.л. подрібненого помідора
80 г тертого сиру "Моцарелла"
30 г свіжих грибів
30 г рубаноїшинки
орегано
перець чорний мелений
1 ст.л. оливкової олії
Приготування:
1. У мисці збийте яйце і поступово додайте борошно з нуту, дуже добре перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додайте щіпку солі, трохи води і оливкове масло. Знову перемішайте, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Тісто має залишатися рідким.
2. У антипригарну сковороду налийте трохи оливкового масла (мінімум, щоб нічого не прилипло) і готуйте тісто на дуже слабкому вогні.
3. Тим часом наріжте шинку, помийте гриби і наріжте тонкими пластинками.
4. Коли побачите, що тісто згустилися, додайте подрібнений помідор, тертий сир, гриби і шинку. Добре розподіліть по всьому тесту. Посипте чорним перцем і орегано.
5. Накрийте кришкою і готуйте близько 15 хвилин. Споживати в гарячому вигляді.
Цільнозернові макарони з артишоками і червоним перцем чилі
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Всього за півгодини ви можете приготувати здорову та смачну страву з макаронів з овочами. Основа – цілі макарони, до яких додаються артишоки, часник і трохи нарізаного свіжого перцю чилі, щоб надати гострий смак.
Інгредієнти:
300 г макаронів з цільнозерновий борошна
300 г заморожених артишоків в четвертинах
50 г замороженого рубленого часнику
8 шт в'ялених помідорів, гідратованих в оливковій олії
2 шт свіжого червоного перцю чилі
сіль
перець
оливкова олія
м'ята
Приготування:
1. Приготуйте цілі макарони в киплячій підсоленій воді протягом часу, зазначеного виробником на упаковці.
2. В іншу каструлю покладіть заморожені артишоки і варіть в киплячій підсоленій воді 10-12 хвилин.
3. Поріжте в'ялені помідори на смужки, а чилі помийте, висушіть і наріжте скибочками.
4. Покладіть трохи масла в сковороду і обсмажте заморожений подрібнений часник.
5. Додайте в'ялені помідори і відварені артишоки, злегка приправте і готуйте пару хвилин.
6. Злийте пасту і змішайте її з вмістом сковорідки.
7. Перед подачею додайте свіжі шматочки червоного перцю чилі і прикрасьте листям свіжої м'яти.
Сирний омлет з капустою Романеско і беконом
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Омлет має безліч форм і варіантів приготування. Одним з найпопулярніших є картопляний, з цибулею або без. Однак ви можете зробити його з будь-яких інгредієнтів, просто змішавши їх зі збитим яйцем. Ідея додати капусту Романеско, сир і бекон дуже оригінальна. Такий омлет дуже смачний і його легко приготувати.
Інгредієнти:
6 яєць
6 суцвіть капусти Романеско
100 г бекону невеликими кубиками
3 скибочки сиру
1 цибулина
сіль
оливкова олія
Приготування:
1. Розділіть капусту на суцвіття, вимийте і наріжте кожен бутон на кілька частин.
2. Готуйте на пару 15 хвилин. Відкладіть в сторону
3. Очистіть і наріжте цибулю. Обсмажте на сковороді.
4. Додайте шматочки бекону і готуйте пару хвилин. Зніміть з вогню.
5. Збийте яйця у великій мисці. Додайте приготовлену на пару капусту, бекон і цибулю. Також 3 скибочки сиру, порізаного на шматочки.
6. Посоліть за смаком і готуйте в широкій сковороді з глибоким дном з краплею олії.
Рис з куркою і овочами
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Щоб приготувати цей рецепт, ідеальний для дітей і дорослих, вам знадобиться тільки рис, упаковка заморожених овочів, бульйон і кілька шматочків курки. Заморожені продукти економлять багато часу на кухні. Завжди купуйте їх найкращої якості і насолоджуйтеся перевагами!
Інгредієнти:
200 г круглозернистого рису
1 упаковка замороженого овочевого рагу
1 цибулина
2 зубчики часнику
1 гілочка свіжої петрушки
300 г курячої грудки
1 літр курячого бульйону
сіль
оливкова олія
приготування:
1. Очистіть і наріжте цибулю і часник.
2. Обсмажте цибулю в сковороді з невеликою кількістю масла.
3. Додайте заморожене овочеве рагу.
4. Додайте трохи води
5. На окремій сковороді приготуйте куряче філе, попередньо нарізане кубиками і заправлене невеликою кількістю масла.
6. Додайте рис до овочів і перемішайте.
7. Подрібніть часник і свіжу петрушку в ступці.
8. Додайте цю суміш до рису з овочами.
9. Додайте бульйон і варіть. Коли рідина зменшиться, додайте ще бульйону.
10. Готуйте протягом 18 хвилин.
11. В останні 5 хвилин готування додайте шматочки курки.
12. Залиште рис на кілька хвилин, після цього подавайте до столу.
Картопля з ковбасою Чісторра, яйцями і помідорами чері
Ця страва не на кожен день. Але час від часу хочеться побалувати себе смаженою картоплею з ковбасою. Це химерний рецепт також включає кілька помідорів чері і трохи чилі.
Інгредієнти:
2 яйця
100 г ковбаси "Чісторра" (Chistorra)
250 г картоплі
100 г помідорів чері
2 цибулини
0,5 чилі
150 мл оливкової олії для смаження
сіль
перець
Приготування:
1. Очистіть картопля, вимийте її і наріжте кубиками 2х2 см.
2. Розріжте помідори черрі навпіл. Очистіть цибулю, вимийте її і наріжте кільцями. Також поріжте ковбасу на скибочки.
3. Розігрійте духовку до 180ºC.
4. Вийміть стебло з перцю чилі і наріжте його.
5. Обсмажте картоплю на сковороді з маслом на сильному вогні 5 хвилин. Злийте зайве масло, додайте ковбасу і готуйте ще 3 хвилини.
6. Додайте помідори черрі і перемішайте.
7. Зробіть отвори між інгредієнтами на сковороді, додайте в них яйця, приправте все сіллю і перцем і відправляйте в духовку на 3 – 5 хвилин.
8. Вийміть з духовки і посипте нарізаним перцем чилі.
9. Подавайте до столу з декількома скибочками підсмаженого хліба, приготованого в духовці поруч зі сковорідкою.
Яйця з мангольдом, помідорами і Дукка
Швейцарський мангольд – це різновид буряка, зелене листя якої вживаються в їжу. Саме вони відіграють роль основи для яєць, помідорів і Дуккі в цьому рецепті. Це просто і смачно!
Дукка – це характерна суміш горіхів і насіння, широко використовувана в кухні Близького Сходу. Спробуйте додати її до бази помідорів, цибулі і Мангольд, супроводжуючи все козячим сиром і яйцями.
Інгредієнти:
1 упаковка швейцарського мангольда
1 банка подрібненого натурального помідора
1 цибулина
4 яйця
50 г козячого сиру
сіль
оливкова олія
перець
8 листя м'яти
Для "Дуккі"
25 г сирих очищених лісових горіхів
25 г цільного мигдалю, очищеного
2 с.л. насіння білого кунжуту
1 ч. Л. кмину
1 ч. Л. насіння коріандру
1 щіпка солі
1 ч. Л. чорного перцю
Приготування:
1. Покладіть в каструлю всі інгредієнти "Дуккі", за винятком солі.
2. Помістіть їх в блендер або кавомолку, додайте сіль і злегка збийте, щоб залишалася пухка суміш і не утворювалася паста.
3. Помістіть мангольд в киплячу солону воду на 5 хвилин протягом 5 хвилин, потім процідіть.
4. Очистіть, наріжте цибулю і обсмажте в каструлі з невеликою кількістю масла і солі.
5. Додайте банку подрібненого натурального помідора, трохи солі і цукру, доведіть до кипіння, накрийте кришкою, а потім зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин.
6. Розігрійте духовку до 180ºC.
7. Змішайте мангольд з помідорами і приправте столовою ложкою "Дуккі".
8. Помістіть цю суміш у форму або сковорідку, яка підходить для духовки, і обережно додайте зверху яйця.
9. Злегка приправте і додайте кришеним козячий сир.
10. Поставте в духовку і виймайте, коли побачите, що яєчний білок згорнувся.
11. Прикрасьте листочками м'яти і подавайте до столу.
12. Частину "Дуккі" перекладіть в маленьку миску, щоб кожен міг додати, якщо побажає.
Щоб ваші домашні полюбили їсти овочі, потрібно з розумом підійти до приготування страв і запропонувати їм компроміс.
Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтологиня-нутриціологиня Ольга Набока.
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