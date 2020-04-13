Страви на сковороді: смачні та швидкі рецепти

Сковорода - це одна з найбільш використовуваних кухонних приладь, нагадує OBOZREVATEL. Але чи знаєте ви, що можна готувати на ній швидкі та смачні обіди?

Переважна більшість рецептів вимагають використання багатьох предметів в процесі приготування. Однак немає нічого кращого, ніж просто поставити скороводу на вогонь, додати всі інгредієнти і дати їм приготуватися, вважає Hola.com.

Всі макаронні страви можна приготувати в сковороді, а також тушковане м'ясо або рецепт, що містить яйця. Крім того, серед усіх рецептів, запропонованих вам, є кілька, які можна запікати в духовці.

Грибна піца з тістом з нуту

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Тісто з нуту, як правило, призначене для людей, які дотримуються веганскої дієти, оскільки звичайна мука замінюється борошном, отриманої з нуту. Також воно ідеально підходить для тих, хто не переносить глютен. Пропонуємо прикрасити піцу грибами і йоркської шинкою, проте всі інгредієнти на ваш розсуд. Це легко, корисно і не вимагає духовки!

Інгредієнти:

Для тіста

50 г борошна з нуту

1 яйце

вода

1 ст.л. оливкового масла

1 щіпка солі

Для начинки

3 ст.л. подрібненого помідора

80 г тертого сиру "Моцарелла"

30 г свіжих грибів

30 г рубаноїшинки

орегано

перець чорний мелений

1 ст.л. оливкової олії

Приготування:

1. У мисці збийте яйце і поступово додайте борошно з нуту, дуже добре перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додайте щіпку солі, трохи води і оливкове масло. Знову перемішайте, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Тісто має залишатися рідким.

2. У антипригарну сковороду налийте трохи оливкового масла (мінімум, щоб нічого не прилипло) і готуйте тісто на дуже слабкому вогні.

3. Тим часом наріжте шинку, помийте гриби і наріжте тонкими пластинками.

4. Коли побачите, що тісто згустилися, додайте подрібнений помідор, тертий сир, гриби і шинку. Добре розподіліть по всьому тесту. Посипте чорним перцем і орегано.

5. Накрийте кришкою і готуйте близько 15 хвилин. Споживати в гарячому вигляді.

Цільнозернові макарони з артишоками і червоним перцем чилі

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Всього за півгодини ви можете приготувати здорову та смачну страву з макаронів з овочами. Основа – цілі макарони, до яких додаються артишоки, часник і трохи нарізаного свіжого перцю чилі, щоб надати гострий смак.

Інгредієнти:

300 г макаронів з цільнозерновий борошна

300 г заморожених артишоків в четвертинах

50 г замороженого рубленого часнику

8 шт в'ялених помідорів, гідратованих в оливковій олії

2 шт свіжого червоного перцю чилі

сіль

перець

оливкова олія

м'ята

Приготування:

1. Приготуйте цілі макарони в киплячій підсоленій воді протягом часу, зазначеного виробником на упаковці.

2. В іншу каструлю покладіть заморожені артишоки і варіть в киплячій підсоленій воді 10-12 хвилин.

3. Поріжте в'ялені помідори на смужки, а чилі помийте, висушіть і наріжте скибочками.

4. Покладіть трохи масла в сковороду і обсмажте заморожений подрібнений часник.

5. Додайте в'ялені помідори і відварені артишоки, злегка приправте і готуйте пару хвилин.

6. Злийте пасту і змішайте її з вмістом сковорідки.

7. Перед подачею додайте свіжі шматочки червоного перцю чилі і прикрасьте листям свіжої м'яти.

Сирний омлет з капустою Романеско і беконом

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Омлет має безліч форм і варіантів приготування. Одним з найпопулярніших є картопляний, з цибулею або без. Однак ви можете зробити його з будь-яких інгредієнтів, просто змішавши їх зі збитим яйцем. Ідея додати капусту Романеско, сир і бекон дуже оригінальна. Такий омлет дуже смачний і його легко приготувати.

Інгредієнти:

6 яєць

6 суцвіть капусти Романеско

100 г бекону невеликими кубиками

3 скибочки сиру

1 цибулина

сіль

оливкова олія

Приготування:

1. Розділіть капусту на суцвіття, вимийте і наріжте кожен бутон на кілька частин.

2. Готуйте на пару 15 хвилин. Відкладіть в сторону

3. Очистіть і наріжте цибулю. Обсмажте на сковороді.

4. Додайте шматочки бекону і готуйте пару хвилин. Зніміть з вогню.

5. Збийте яйця у великій мисці. Додайте приготовлену на пару капусту, бекон і цибулю. Також 3 скибочки сиру, порізаного на шматочки.

6. Посоліть за смаком і готуйте в широкій сковороді з глибоким дном з краплею олії.

Рис з куркою і овочами

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Щоб приготувати цей рецепт, ідеальний для дітей і дорослих, вам знадобиться тільки рис, упаковка заморожених овочів, бульйон і кілька шматочків курки. Заморожені продукти економлять багато часу на кухні. Завжди купуйте їх найкращої якості і насолоджуйтеся перевагами!

Інгредієнти:

200 г круглозернистого рису

1 упаковка замороженого овочевого рагу

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 гілочка свіжої петрушки

300 г курячої грудки

1 літр курячого бульйону

сіль

оливкова олія

приготування:

1. Очистіть і наріжте цибулю і часник.

2. Обсмажте цибулю в сковороді з невеликою кількістю масла.

3. Додайте заморожене овочеве рагу.

4. Додайте трохи води

5. На окремій сковороді приготуйте куряче філе, попередньо нарізане кубиками і заправлене невеликою кількістю масла.

6. Додайте рис до овочів і перемішайте.

7. Подрібніть часник і свіжу петрушку в ступці.

8. Додайте цю суміш до рису з овочами.

9. Додайте бульйон і варіть. Коли рідина зменшиться, додайте ще бульйону.

10. Готуйте протягом 18 хвилин.

11. В останні 5 хвилин готування додайте шматочки курки.

12. Залиште рис на кілька хвилин, після цього подавайте до столу.

Картопля з ковбасою Чісторра, яйцями і помідорами чері

Ця страва не на кожен день. Але час від часу хочеться побалувати себе смаженою картоплею з ковбасою. Це химерний рецепт також включає кілька помідорів чері і трохи чилі.

Інгредієнти:

2 яйця

100 г ковбаси "Чісторра" (Chistorra)

250 г картоплі

100 г помідорів чері

2 цибулини

0,5 чилі

150 мл оливкової олії для смаження

сіль

перець

Приготування:

1. Очистіть картопля, вимийте її і наріжте кубиками 2х2 см.

2. Розріжте помідори черрі навпіл. Очистіть цибулю, вимийте її і наріжте кільцями. Також поріжте ковбасу на скибочки.

3. Розігрійте духовку до 180ºC.

4. Вийміть стебло з перцю чилі і наріжте його.

5. Обсмажте картоплю на сковороді з маслом на сильному вогні 5 хвилин. Злийте зайве масло, додайте ковбасу і готуйте ще 3 хвилини.

6. Додайте помідори черрі і перемішайте.

7. Зробіть отвори між інгредієнтами на сковороді, додайте в них яйця, приправте все сіллю і перцем і відправляйте в духовку на 3 – 5 хвилин.

8. Вийміть з духовки і посипте нарізаним перцем чилі.

9. Подавайте до столу з декількома скибочками підсмаженого хліба, приготованого в духовці поруч зі сковорідкою.

Яйця з мангольдом, помідорами і Дукка

Швейцарський мангольд – це різновид буряка, зелене листя якої вживаються в їжу. Саме вони відіграють роль основи для яєць, помідорів і Дуккі в цьому рецепті. Це просто і смачно!

Дукка – це характерна суміш горіхів і насіння, широко використовувана в кухні Близького Сходу. Спробуйте додати її до бази помідорів, цибулі і Мангольд, супроводжуючи все козячим сиром і яйцями.

Інгредієнти:

1 упаковка швейцарського мангольда

1 банка подрібненого натурального помідора

1 цибулина

4 яйця

50 г козячого сиру

сіль

оливкова олія

перець

8 листя м'яти

Для "Дуккі"

25 г сирих очищених лісових горіхів

25 г цільного мигдалю, очищеного

2 с.л. насіння білого кунжуту

1 ч. Л. кмину

1 ч. Л. насіння коріандру

1 щіпка солі

1 ч. Л. чорного перцю

Приготування:

1. Покладіть в каструлю всі інгредієнти "Дуккі", за винятком солі.

2. Помістіть їх в блендер або кавомолку, додайте сіль і злегка збийте, щоб залишалася пухка суміш і не утворювалася паста.

3. Помістіть мангольд в киплячу солону воду на 5 хвилин протягом 5 хвилин, потім процідіть.

4. Очистіть, наріжте цибулю і обсмажте в каструлі з невеликою кількістю масла і солі.

5. Додайте банку подрібненого натурального помідора, трохи солі і цукру, доведіть до кипіння, накрийте кришкою, а потім зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин.

6. Розігрійте духовку до 180ºC.

7. Змішайте мангольд з помідорами і приправте столовою ложкою "Дуккі".

8. Помістіть цю суміш у форму або сковорідку, яка підходить для духовки, і обережно додайте зверху яйця.

9. Злегка приправте і додайте кришеним козячий сир.

10. Поставте в духовку і виймайте, коли побачите, що яєчний білок згорнувся.

11. Прикрасьте листочками м'яти і подавайте до столу.

12. Частину "Дуккі" перекладіть в маленьку миску, щоб кожен міг додати, якщо побажає.

Щоб ваші домашні полюбили їсти овочі, потрібно з розумом підійти до приготування страв і запропонувати їм компроміс.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтологиня-нутриціологиня Ольга Набока.

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