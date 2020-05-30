Рецепт улюбленого десерту королеви Єлизавети II
Шоколадний бісквіт є улюбленим десертом королеви Єлизавети II, повідомив Даррен Макгрейді, колишній шеф-кухар королівської сім'ї.
Цим рецептом британський кухар поділився на своєму сайті theroyalchef.com.
Торт має приємну хрустку текстуру завдяки додаванню класичного англійського печива Rich, а шар шоколадної глазурі є ідеальним завершальним доповненням.
OBOZREVATEL пропонує слідувати інструкціям Макгрейді, щоб приготувати цей десерт вдома.
Інгредієнти
Для торта:
1/2 чайної ложки масла, для змащування форми
220 г англ. печива Rich або бісквітного печива
110 г несолоного вершкового масла (розм'якшеного)
110 г цукрового піску
110 г темного шоколаду
1 яйце
Для глазурі:
220 г темного шоколаду для покриття
30 г шоколаду для прикраси
Приготування:
Злегка змастіть форму маслом і викладіть на дно лист пергаментного паперу.
Розламайте печиво на дрібні шматочки (приблизно розміром з мигдалевий горіх) і відкладіть в бік.
Змішайте в мисці масло і цукор. Збивайте до тих пір, поки суміш не почне світлішати.
Розтопіть 110 г шоколаду і вилийте його в суміш, постійно помішуючи.
Туди ж додайте яйце і добре збийте.
Потім покладіть шматочки печива, щоб вони повністю покрилися шоколадною сумішшю.
Перекладіть все в форму.
Поставте в холодильник не менше, ніж на 3 години.
Вийміть з холодильника і дайте йому трохи постояти.
Тим часом розтопіть 220 темного шоколаду на водяній бані. Зніміть кільце з торта і переверніть його на дротяну стійку.
Вилийте розтоплений шоколад поверх торта, розрівняйте верх і боки ножем.
Залиште при кімнатній температурі, щоб глазур застигла.
Обережно проведіть ножем по нижній частині торта, де шоколад приклеїв його до стійки, і перекладіть на тарілку.
Розтопіть решту шоколаду (30 г) і використовуйте для прикраси верхньої частини торта.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перехід на темний шоколад, не допоможе в схудненні, оскільки він мало чим відрізняється від молочного.