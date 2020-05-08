Стало відомо, який продукт знижує ризик серцевих захворювань

Зміна деяких параметрів раціону здатна поліпшити стан вашого здоров'я. Наприклад, вживання тофу, так званого соєвого сиру, знижує ризик серцевих захворювань.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними висновками, зробленими вченими і опублікованими в as.com.

Гарвардська дієта на основі тофу

Тофу – це поживний продукт із соєвих бобів, який отримують шляхом згортання білка соєвого молока при нагріванні або фільтруванні. Він володіє нейтральним смаком, тому універсально використовується на кухні.

Як показало дослідження, проведене вченими Гарвардської медичної школи і Брігамської жіночої лікарні (США), тофу і продукти харчування, багаті ізофлавонами, знижують ризик захворювань серця.

Згідно з інформацією, опублікованою в журналі "Циркуляція", вчені проаналізували дані більш ніж 200 000 здорових людей, які брали участь в трьох перспективних дослідженнях з питань здоров'я і харчування. Вони виявили, що вживання тофу один раз на тиждень знижує ризик серцевих захворювань на 18 відсотків, порівняно з 12-відсотковим зниженням у тих, хто їсть його один раз на місяць.

При цьому слід зазначити, що найкращі результати спостерігалася особливо у молодих жінок, які не досягли менопаузи, а також у жінок в період постменопаузи, які не приймали гормони.

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