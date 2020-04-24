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Стало відомо, як під час карантину організувати харчування

1.3т
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Провідні світові дієтологічні організації дали свої рекомендації щодо правильного харчування під час карантину.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила лікарка-дієтологиня Світлана Скосар.

Стало відомо, як під час карантину організувати харчування

"Про харчування під час карантину вийшли прості й зрозумілі рекомендації провідних світових дієтологічних організацій. Наприклад, зараз не час для жорстких обмежувальних дієт, монодієт, детоксмарафонів. Раціон слід залишити таким самим, як до карантину, якщо він був різноманітним і збалансованим: 5 порцій (=кулак) овочів/фруктів, 2-4 порції круп, злаків, хліб, картопля, 1-2 порції білка (=долоня) (риба, м'ясо, горіхи), 1-2 порції (склянка, 125-230 мл) молочних продуктів", – розповідає Світлана Скосар.

Також лікарка-дієтологиня окреслила інші принципи правильного харчування у період карантину.

Стало відомо, як під час карантину організувати харчування

За словами лікарки, необхідно вживати достатню кількість рідини. Приблизно 2,7 л для жінок, 3,7 л для чоловіків.

Враховується будь-яка рідина: з фруктів і овочів, перших страв, чай, компот тощо. Але перевага віддається свіжій воді.

Також дієтологиня зазначила, що необхідно дотримуватися режиму харчування: мінімум 2, а краще 3-4 основних прийоми їжі. В разі необхідності можливі 1-2 невеликі перекуси. Зверніть увагу на розмір порції.

За словами лікарки, необхідна фізична активність для збереження і підтримання обміну речовин, зміцнення м'язової тканини, поліпшення настрою (виробляються ендорфіни) мінімум 150 хв. на тиждень.

"Достатньо 15-30 хвилин на день будь-якої фізичної активності на Ваш вибір: зарядка, йога, пілатес, хореографія, танці", - наголосила дієтологиня.

За словами лікарки, у зв'язку з самоізоляцією і недостатньою інсоляцією рекомендовано застосовувати вітамін Д у профілактичному дозуванні.

Як підкреслила Скосар, прийом інших вітамінів та мікроелементів має бути узгодженим з лікарем.

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтологиня та її сім'я. З фірмовим рецептом від дієтологині можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини живлення Карантин в Україні Коронавірус рецепти
Теги
харчування рецепт карантин
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