Справжній плов: секрети і хитрощі, які потрібно знати

Одна з найдавніших страв Сходу, Середньої Азії і Закавказзя – плов з м'ясом – готується дуже просто, але є кілька правил, дотримуючись яких у вас вийде той самий, справжній і правильний плов, а не просто смачна рисова каша з м'ясом.
Обираємо рис
Для плову необхідно зупинити вибір на довгозернистому рисі тих сортів, які при приготуванні не злипаються і прекрасно вбирають в себе жир і аромати страви. Так, підійдуть сорти Басматі, Арбор та Жасмин. При цьому ідеальними вважаються узбецькі і таджицькі сорти рису Девзіра, Ошпар і Барахат. Зверніть увагу, що не слід обирати круглозернистий, пропарений або дикий рис.
Рис для плову
М'ясо для плову
Для класичного плову з м'ясом краще використовувати баранину. А саме - лопатку, грудинку або задню частину туші. Також можете взяти яловичину, просто готова страву матиме не такий інтенсивний аромат.
М'ясо для плову
Набір овочів і спецій
У плові присутні два основних овоча, це морква і ріпчаста цибуля. У Середній Азії плов традиційно готують з жовтою морквою, але це продиктовано лише тим, що вона завжди була дешевше. Тому використовуйте звичайну помаранчеву моркву і знайте, що "справжність" плову від цього ніяк не постраждає.
Цибуля і морква для плову
І самий невеликий за обсягом, але головний інгредієнт плову з м'ясом – спеції. Саме класичний набір прянощів надає плову його справжні смак та аромат.
Специ для плову
Традиційні приправи для плову:
- Часник (злегка облущується і закладається цілими головками);
- Гострий червоний перець (закладається цілим стручком);
- Зіра;
- Барбарис;
- Чрний перець.
Покроковий детальний рецепт плову з м'ясом читайте по за цим осиланням.
Плов з м'ясом
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