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Справжній плов: секрети і хитрощі, які потрібно знати

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Одна з найдавніших страв Сходу, Середньої Азії і Закавказзя – плов з м'ясом – готується дуже просто, але є кілька правил, дотримуючись яких у вас вийде той самий, справжній і правильний плов, а не просто смачна рисова каша з м'ясом.

Обираємо рис

Для плову необхідно зупинити вибір на довгозернистому рисі тих сортів, які при приготуванні не злипаються і прекрасно вбирають в себе жир і аромати страви. Так, підійдуть сорти Басматі, Арбор та Жасмин. При цьому ідеальними вважаються узбецькі і таджицькі сорти рису Девзіра, Ошпар і Барахат. Зверніть увагу, що не слід обирати круглозернистий, пропарений або дикий рис.

Рис для плову

Рис для плову

М'ясо для плову

Для класичного плову з м'ясом краще використовувати баранину. А саме - лопатку, грудинку або задню частину туші. Також можете взяти яловичину, просто готова страву матиме не такий інтенсивний аромат.

М'ясо для плову

М'ясо для плову

Набір овочів і спецій

У плові присутні два основних овоча, це морква і ріпчаста цибуля. У Середній Азії плов традиційно готують з жовтою морквою, але це продиктовано лише тим, що вона завжди була дешевше. Тому використовуйте звичайну помаранчеву моркву і знайте, що "справжність" плову від цього ніяк не постраждає.

Цибуля і морква для плову

Цибуля і морква для плову

І самий невеликий за обсягом, але головний інгредієнт плову з м'ясом – спеції. Саме класичний набір прянощів надає плову його справжні смак та аромат.

Специ для плову

Специ для плову

Традиційні приправи для плову:

- Часник (злегка облущується і закладається цілими головками);

- Гострий червоний перець (закладається цілим стручком);

- Зіра;

- Барбарис;

- Чрний перець.

Покроковий детальний рецепт плову з м'ясом читайте по за цим осиланням.

Плов з м'ясом

Плов з м'ясом

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