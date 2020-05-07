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Справа не у зайвій вазі: дієтологиня розповіла, чому з'являється целюліт

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Поява целюліту не пов'язана із зайвою вагою, а обумовлена зовсім іншими факторами.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала лікарка-дієтологиня Світлана Скосарь.

Справа не у зайвій вазі: дієтологиня розповіла, чому з'являється целюліт

Целюліт – це структурні зміни в підшкірно-жировому шарі шкіри людини, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи. Цей синдром відомий під назвами adiposis edematosa, dermopanniculosis deformans, status protrusus cutis, gynoid lipodystrophy.

За словами дієтологині, целюліт може бути на будь-якій частині тіла, яка містить підшкірно-жирову клітковину. Певні ділянки більш сприйнятливі – верхня зовнішня і задня частина стегон, сідниці. Також можна виявити целюліт на грудях, нижній частини живота, верхній частині рук, потиличній частині шиї – скрізь, де спостерігається скупчення жирових клітин.

Справа не у зайвій вазі: дієтологиня розповіла, чому з'являється целюліт

Однак лікарка зазначила, що незважаючи на те, що целюліт може бути в будь-якому місці, де є надлишок жирових клітин, при цьому не є обов'язковою наявність зайвої ваги.

За словами лікарки, поява целюліту характеризується тріадою ознак:

  • збільшенням підшкірно-жирової клітковини,

  • порушеннями мікроциркуляції,

  • ущільненням сполучної тканини.

Справа не у зайвій вазі: дієтологиня розповіла, чому з'являється целюліт

"Як формується це порочне коло: зниження м'язової активності і сидячий спосіб життя погіршують венозний відтік, уповільнюють циркуляцію лімфи. Це призводить до зниження метаболізму, утворення жиру, і, як наслідок, до розвитку целюліту. Тобто тривала сидяча робота і водіння автомобіля, характерні для багатьох жінок і чоловіків, перешкоджають нормальному кровотоку в нижніх кінцівках, викликаючи венозний застій і пошкодження капілярів. Але, головне, целюліт зустрічається майже у 80% здорових жінок, і не є проявом гормонального дизбалансу або віку", – сказала лікарка.

За її словами, усі сучасні методи боротьби: мезотерапія, обгортання, вакуумний масаж, масаж сухою щіткою спрямовані не на жир, а тільки на шкіру і поліпшення лімфатичного відтоку, завдяки якому ямочки стають менш помітними.

Лікарка також зазначила, що для гарного відтоку лімфи, тобто лікування і профілактики целюліту, необхідно випивапити достатню кількість води, харчуватися відповідно до потреб організму і бути фізично активними.

Справа не у зайвій вазі: дієтологиня розповіла, чому з'являється целюліт

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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