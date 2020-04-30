Справа навіть не в нітратах: чим небезпечна полуниця

Наприкінці квітня в продажу традиційно з'явилася перша полуниця. Однак, при покупці цієї ягоди потрібно враховувати ряд важливих моментів.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

За словами дієтолога, в зв'язку з низьким глікемічним індексом і малим вмістом вуглеводів полуниця є незамінним продуктом для тих, хто сидить на дієті і намагається знизити вагу. Однак потрібно знати, як правильно мити цю ягоду.

Дієтолог виділив ряд позитивних якостей полуниці:

протизапальну дію ягід за рахунок високого вмісту саліцилової кислоти;

здатність покращувати пам'ять за рахунок присутності в ягодах фезітіна;

також полуниця рекомендована людям, які змушені контролювати рівень глюкози в крові.

"У чому її цінність і чому вона хороша для тих, хто контролює свою вагу? Ароматна, солодка, соковита і смачна м'якоть полуниці поєднується з:

невеликою калорійністю - 40 ккал на 100 г продукту;

невисоким вмістом вуглеводів - 7 г на 100 г середньостиглої ягоди;

низьким глікемічним індексом - 35 одиниць, що підтверджує невисоку швидкість засвоєння вуглеводів з цього продукту і, відповідно, дозволяє включати його в раціон харчування тим, хто контролює свою вагу і цукор у крові", - заявив Антонюк.

Крім того, в полуниці присутні вітаміни групи В, вітамін Е, вітаміни К, РР. "Високий, до 65% добової потреби, вміст вітаміну С в 100 г продукту робить полуницю особливо корисною в тих випадках, коли необхідно звертати більше уваги на синтез колагену в шкірі і зв'язковому апараті як необхідного компонента, що забезпечує пружність і свіжість шкіри, а також міцність м'язово-зв'язкового апарату", - зазначив лікар, нагадавши при цьому, що вітамін С вкрай необхідний для утворення еластину, що забезпечує еластичність судин, а 150 г полуниці дадуть можливість протягом доби підтримувати його достатній синтез, і це, відповідно, буде запобігати судинним катастрофам.

За словами дієтолога, полуниця дуже корисна тим, хто займається спортом, оскільки вона покращує еластичність судин, а значить, їх здатність стискатися і розслаблятися для забезпечення кращого кровотоку. Також ягода рекомендована тим, хто схильний до хроніострессу через специфіку своєї професійної діяльності.

Крім того, ягода позитивно впливає на репродуктивну систему і моторику кишківника.

"Полуниця багата на марганець, 19% від добової потреби в 100 г продукту, який бере участь в утворенні кісткової тканини, бере участь у вуглеводному і ліпідному обміні, важливий для здоров'я репродуктивної системи. 2 г харчового волокна в 100 г продукту будуть позитивно впливати на моторику кишківника , життєдіяльність нормальної мікрофлори кишківника. З огляду на те, що 80% триптофану синтезується за допомогою корисної кишкової мікрофлори, полуниця допоможе підтримувати гарний настрій, оскільки триптофан є будівельним матеріалом для утворення серотоніну – так званого гормону радості", - зазначив дієтолог.

Лікар також нагадав, що існує ряд проблемних моментів, пов'язаних зі споживанням цієї ягоди.

Річ у тім, що на її поверхні є бпори, в які набивається квітковий пилок, звідси і алергенність продукту. З огляду на те, що ягоди знаходяться на відкритому грунті, в пори так само потрапляють яйця гельмінтів.

Тому полуницю необхідно добре мити в проточній воді і обдавати окропом. При цьому білок пилку денатурируется, чим суттєво зменшиться її алергенність. Причому короткочасна поверхнева термічна обробка не може істотно вплинути на вітамінний склад продукту.

Однак, в разі тривалої термічної обробки, ягоди втратять вітамін С. "Якщо ми почнемо готувати варення, компоти й т.ін., то треба розуміти, що від вітаміну С там нічого не лишиться, оскільки температура вища за 50 градусів за Цельсієм для нього вже згубна . Пересипання полуниці цукром зберігає вітаміни, але тимчасово, та й цукор зі здоровим харчуванням погано корелює", - переконаний дієтолог.

Кращий спосіб зберігання полуниці - це швидка заморозка. Вітамінно-мінеральний склад при такому зберіганні залишається практично незмінним.

За словами дієтолога, при формуванні здорового раціону харчування достітньо за день їсти не більше 200 г полуниці, якщо ж доводиться ще й контролювати глюкозу в крові, то треба обходитися 100-150 грамами продукту.

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