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Спаржа, запечена в беконі

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.

Спаржа, запечена в беконі

СПАРЖА, ЗАПЕЧЕНА В БЕКОНІ

Інгрідієнти

  • спаржа - 200 гр,

  • бекон - 200 гр,

  • оливкова олія - 30 мл,

  • чорний мелений перець - за смаком.

Приготування

Свіжу спаржу миємо і витираємо паперовими рушниками. Загортаємо стебла спаржі в бекон. Можете загортати кожне стебло окремо, або відразу по 2-3 стебла в один шматочок бекону. Спаржу, загорнуту в бекон, викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Злегка поливаємо спаржу оливковою олією.

Відправляємо деко в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо спаржу близько 10 хвилин. До столу спаржу подаємо з яєчнею та тостами.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
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