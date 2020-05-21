Спаржа в духовці з часником та пармезаном

Олена Коваленко FoodOboz 14:00, 21.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт, яким в Youtube поділився канал "Готуйте вдома з нами".

СПАРЖА В ДУХОВЦІ З ЧАСНИКОМ ТА ПАРМЕЗАНОМ

Інгрідієнти

  • спаржа - пучок,

  • оливкова олія - 4 ст. л,

  • часник - 2 зубчики,

  • пармезан - 200 гр,

  • сіль за смаком,

  • чорний мелений перець - за смаком.

Приготування

Потрібно видалити тверді кінці спаржі, помити її і обсушити. Змащуємо деко оливковою олією і викладаємо спаржу. Врахуйте, що спаржа має лежати в один шар. Посипаємо спаржу подрібненим часником, солимо і перчимо до смаку. Поливаємо оливковою олією. Ставимо деко в духовку, розігріту 200 градусів на 9-12 хвилин. Через зазначений час дістаємо деко з духовки і посипаємо спаржу натертим пармезаном.

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Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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