Спаржа в духовці з часником та пармезаном
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт, яким в Youtube поділився канал "Готуйте вдома з нами".
СПАРЖА В ДУХОВЦІ З ЧАСНИКОМ ТА ПАРМЕЗАНОМ
Інгрідієнти
спаржа - пучок,
оливкова олія - 4 ст. л,
часник - 2 зубчики,
пармезан - 200 гр,
сіль за смаком,
чорний мелений перець - за смаком.
Приготування
Потрібно видалити тверді кінці спаржі, помити її і обсушити. Змащуємо деко оливковою олією і викладаємо спаржу. Врахуйте, що спаржа має лежати в один шар. Посипаємо спаржу подрібненим часником, солимо і перчимо до смаку. Поливаємо оливковою олією. Ставимо деко в духовку, розігріту 200 градусів на 9-12 хвилин. Через зазначений час дістаємо деко з духовки і посипаємо спаржу натертим пармезаном.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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