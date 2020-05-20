Спаржа: розкрито важливі переваги для здоров'я, про які мало хто знає

Спаржа — не тільки смачна та апетитна страва, а й дуже корисний продукт. Вона є гарним антиоксидантом, допомагає при проблемах з нирками, гіпертонією та ожирінням, а також має противірусну дію.

OBOZREVATEL спільно з mejorconsalud.com пропонує ознайомитися з головними перевагами спаржі для здоров'я.

Сильний сечогінний засіб

З огляду на те, що спаржа головним чином складається з води, вона полегшує виведення рідини з організму. Згідно з дослідженнями, рекомендується людям, у яких спостерігаються проблеми з нирками, набряки і гіпертонія.

Має проносний ефект

Ще одна з переваг спаржі для нашого здоров'я пов'язана з її здатністю регулювати кишковий транзит завдяки наявності клітковини. Вона здатна запобігати або лікувати запори, геморой, дивертикули в товстій кишці та синдром роздратованого кишечника. Клітковина, зі свого боку, сприяє зниженню рівня холестерину і розщепленню цукру в крові.

Гарний антиоксидант

Страва, до складу якої входить спаржа, може бути набагато ефективнішою будь-якої косметичної процедури. Це пов'язано з тим, що в ній міститься багато антиоксидантів, які здатні нейтралізувати дію вільних радикалів, що викликають старіння. Також спаржа містить бета-каротин, який корисний для здоров'я шкіри.

Підтримує когнітивні функції

Ще однією перевагою спаржі є те, що вона має гарну дозу фолієвої кислоти. Ця поживна речовина відповідає не тільки за поліпшення здоров'я вагітних жінок і допомагає плоду в його розвитку, а й благотворно впливає на мозок. Спаржа знижує ризик погіршення когнітивних функцій, а також ефективна в боротьбі з безсонням і депресією.

Дуже поживна

У харчовому складі спаржі можна підкреслити вітаміни А, С, Е і К. Вона також містить хром, мікроелементи, клітковину та фолієву кислоту. Споживаючи її регулярно, ви забезпечуєте організм багатьма поживними речовинами, необхідними для його функціонування.

Корисна для кісток

Люди старше 50 років (особливо жінки в період менопаузи) і діти у віці до 5 років повинні вживати більше спаржі, ніж інші. Це пояснюється тим, що вітамін К позитивно впливає на кістки, завдяки чому вони стають міцнішими.

Рекомендується для схуднення

Якщо ви хочете схуднути, додайте спаржу в свій раціон, оскільки вона містить дуже мало калорій. Також в її складі багато клітковини, яка запобігає запорам і сприяє виведенню токсинів. Крім того, спаржа прекрасно втамовує апетит, тому її можна їсти під час якогось неспокою, депресії або нудьги.

Має противірусну дію

Ще одна з переваг спаржі пов'язана з її складом поживних речовин, які сприяють зміцненню імунної системи. Таким чином, вона ідеально підходить для запобігання застуді, грипу і будь-яким вірусним або бактеріальним захворюванням.

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