Спаржа: названо корисні властивості та легкі рецепти її приготування

Спаржа – це універсальна рослина з унікальною текстурою і смаком, яка вживається в усьому світі та відрізняється високим вмістом вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

OBOZREVATEL разом з mejorconsalud.com пропонує ознайомитися з головними перевагами спаржі та рецептами її приготування.

Поживні властивості

Спаржа має антиоксидантні та протизапальні властивості. Вона містить вітаміни А, С, Е і К, фолієву кислоту і клітковину.

Хоча спаржа вважається безпечним продуктом, ви не повинні засновувати харчування тільки на цій їжі. Надмірне або тривале споживання може викликати побічні ефекти. Крім того, в разі проблем зі здоров'ям, краще заздалегідь проконсультуватися з лікарем.

Спаржа відома своїм сечогінним ефектом, так як сприяє виведенню рідини з організму. З цієї причини її зазвичай рекомендують людям, які страждають від набряків або проблем з кров'яним тиском. Згідно з дослідженням, вона може позитивно впливати на профілактику гіпертонії та здоров'я нирок.

Як і багато інших зелених овочів, спаржа містить вітамін Е, який допомагає знизити когнітивні порушення в мозку. Також її часто радять вагітним жінкам через вміст фолієвої кислоти, яка показана для запобігання різних проблем при пологах.

Нижче представлені рецепти, які дуже легко приготувати вдома.

Пиріг зі спаржею

Інгредієнти:

Для тіста

Борошно (250 г)

Вершкове масло (125 г)

Яйце

Цукор

Сіль

Для начинки

Бекон (50 г)

Спаржа

Цибуля

Яйця

Вершки

Сіль і перець для смаку

Приготування:

1. Добре перемішайте всі інгредієнти для тіста і сформуйте кулю. Залиште на 30 хвилин.

2. Розкачайте тісто і перекладіть його в форму діаметром 25 см.

3. Поріжте бекон на шматочки і обсмажте на сковороді. Додайте тонко нарізану цибулю і продовжуйте обсмажувати ще протягом 5 хвилин. Перекладіть у форму з тістом.

4. Потім додайте спаржу (пам'ятайте, що її потрібно попередньо відварити в підсоленій воді протягом 5 хвилин).

5. Окремо збийте яйця з вершками (8 столових ложок) і вилийте суміш у форму.

6. Запікайте в духовці при 170 ºC 20 хвилин.

Спаржа з лососем і соусом

Інгредієнти:

Біла спаржа

Копчений лосось

Вода

Сіль

Цукор

Зелена цибуля

Для соусу

Вершкове масло (200 г)

Сік половини лимона

Яєчні жовтки

Біле вино

Перець

Сіль

Коріандр

Приготування:

1. Очистіть спаржу і помістіть її в каструлю з киплячою водою, сіллю і цукром. Варіть протягом 10 хвилин, процідіть і дайте охолонути.

2. Тим часом почніть робити соус. Розтопіть вершкове масло і поставте каструлю для водяної бані. Змішайте над нею вино з жовтками і добре збивайте.

3. Поступово вливайте вершкове масло, щоб отримати кремову текстуру. Додайте коріандр, сіль, лимонний сік і перець.

4. Спаржу оберніть скибочками лосося, а зверху полийте соусом і прикрасьте цибулею.

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