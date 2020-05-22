Спаржа: названо корисні властивості та легкі рецепти її приготування
Спаржа – це універсальна рослина з унікальною текстурою і смаком, яка вживається в усьому світі та відрізняється високим вмістом вітамінів, мінералів і антиоксидантів.
OBOZREVATEL разом з mejorconsalud.com пропонує ознайомитися з головними перевагами спаржі та рецептами її приготування.
Поживні властивості
Спаржа має антиоксидантні та протизапальні властивості. Вона містить вітаміни А, С, Е і К, фолієву кислоту і клітковину.
Хоча спаржа вважається безпечним продуктом, ви не повинні засновувати харчування тільки на цій їжі. Надмірне або тривале споживання може викликати побічні ефекти. Крім того, в разі проблем зі здоров'ям, краще заздалегідь проконсультуватися з лікарем.
Спаржа відома своїм сечогінним ефектом, так як сприяє виведенню рідини з організму. З цієї причини її зазвичай рекомендують людям, які страждають від набряків або проблем з кров'яним тиском. Згідно з дослідженням, вона може позитивно впливати на профілактику гіпертонії та здоров'я нирок.
Як і багато інших зелених овочів, спаржа містить вітамін Е, який допомагає знизити когнітивні порушення в мозку. Також її часто радять вагітним жінкам через вміст фолієвої кислоти, яка показана для запобігання різних проблем при пологах.
Нижче представлені рецепти, які дуже легко приготувати вдома.
Пиріг зі спаржею
Інгредієнти:
Для тіста
Борошно (250 г)
Вершкове масло (125 г)
Яйце
Цукор
Сіль
Для начинки
Бекон (50 г)
Спаржа
Цибуля
Яйця
Вершки
Сіль і перець для смаку
Приготування:
1. Добре перемішайте всі інгредієнти для тіста і сформуйте кулю. Залиште на 30 хвилин.
2. Розкачайте тісто і перекладіть його в форму діаметром 25 см.
3. Поріжте бекон на шматочки і обсмажте на сковороді. Додайте тонко нарізану цибулю і продовжуйте обсмажувати ще протягом 5 хвилин. Перекладіть у форму з тістом.
4. Потім додайте спаржу (пам'ятайте, що її потрібно попередньо відварити в підсоленій воді протягом 5 хвилин).
5. Окремо збийте яйця з вершками (8 столових ложок) і вилийте суміш у форму.
6. Запікайте в духовці при 170 ºC 20 хвилин.
Спаржа з лососем і соусом
Інгредієнти:
Біла спаржа
Копчений лосось
Вода
Сіль
Цукор
Зелена цибуля
Для соусу
Вершкове масло (200 г)
Сік половини лимона
Яєчні жовтки
Біле вино
Перець
Сіль
Коріандр
Приготування:
1. Очистіть спаржу і помістіть її в каструлю з киплячою водою, сіллю і цукром. Варіть протягом 10 хвилин, процідіть і дайте охолонути.
2. Тим часом почніть робити соус. Розтопіть вершкове масло і поставте каструлю для водяної бані. Змішайте над нею вино з жовтками і добре збивайте.
3. Поступово вливайте вершкове масло, щоб отримати кремову текстуру. Додайте коріандр, сіль, лимонний сік і перець.
4. Спаржу оберніть скибочками лосося, а зверху полийте соусом і прикрасьте цибулею.
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