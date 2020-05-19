Соус песто по-новому: три унікальні рецепти від вегана

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі три рецепти соусу песто, якими в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

ПЕСТО З ВЕГАНСЬКИМ СИРОМ

Інгрідієнти

базилік - 1 пучок, ⠀

кедрові горіхи - 3 ст.л, ⠀

оливкова олія - 7 0 мл, ⠀

часник 3 г, ⠀

веганський сир - за смаком,

орегано - за смаком,

лимон - 1 шт, ⠀

сіль за смаком.

Приготування

У чашу блендера кладемо кедрові горішки, часник, лимонний сік. Додаємо базилік. Посипаємо сіллю і поливаємо оливковою олією. Додаємо веганські сир і орегано. Все перемелюємо до однорідного стану. Песто готовий.

ТОМАТНИЙ ПЕСТО⠀

Інгрідієнти

в'ялені томати - 100гр, ⠀

базилік - 1 пучок, ⠀

кедрові та мигдальні горіхи 100 гр, ⠀

веганський сир - за смаком, ⠀

орегано - 1 ч.л, ⠀

сіль - за смаком, ⠀

оливкова олія - 70 мл, ⠀

халапеньйо - за смаком,

часник - 1-2 зубчики. ⠀

Приготування

Кладемо в чашу блендера в'ялені томати, додаємо мигдаль та кедрові горіхи. Тепер кладемо трохи халапеньйо, часник, базилік, веганський сир та сік лимона. Додаємо оливкову олію і все подрібнюємо до стану пюре. Томатний песто готовий.

КВАСОЛЕВИЙ ПЕСТО

Інгрідієнти

квасоля - 200гр, ⠀

базилік або шпинат - 1 пучок, ⠀

кедрові горіхи - 100 гр, ⠀

веганські сир - за смаком, ⠀

орегано 1 ч.л, ⠀

сіль - за смаком, ⠀

оливкова олія - 70 мл, ⠀

часник - 1-2 зубчики. ⠀

Приготування

У чашу блендера кладемо відварену білу квасолю, додаємо часник, сир, орегано, базилік, шпинат і кедрові горіхи. Вливаємо оливкову олію і збиваємо все до однорідного стану. Квасолевий песто готовий.

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