Соус песто по-новому: три унікальні рецепти від вегана

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.
Сьогодні ми представляємо вашій увазі три рецепти соусу песто, якими в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.
ПЕСТО З ВЕГАНСЬКИМ СИРОМ
Інгрідієнти
базилік - 1 пучок, ⠀
кедрові горіхи - 3 ст.л, ⠀
оливкова олія - 7 0 мл, ⠀
часник 3 г, ⠀
веганський сир - за смаком,
орегано - за смаком,
лимон - 1 шт, ⠀
сіль за смаком.
Приготування
У чашу блендера кладемо кедрові горішки, часник, лимонний сік. Додаємо базилік. Посипаємо сіллю і поливаємо оливковою олією. Додаємо веганські сир і орегано. Все перемелюємо до однорідного стану. Песто готовий.
ТОМАТНИЙ ПЕСТО⠀
Інгрідієнти
в'ялені томати - 100гр, ⠀
базилік - 1 пучок, ⠀
кедрові та мигдальні горіхи 100 гр, ⠀
веганський сир - за смаком, ⠀
орегано - 1 ч.л, ⠀
сіль - за смаком, ⠀
оливкова олія - 70 мл, ⠀
халапеньйо - за смаком,
часник - 1-2 зубчики. ⠀
Приготування
Кладемо в чашу блендера в'ялені томати, додаємо мигдаль та кедрові горіхи. Тепер кладемо трохи халапеньйо, часник, базилік, веганський сир та сік лимона. Додаємо оливкову олію і все подрібнюємо до стану пюре. Томатний песто готовий.
КВАСОЛЕВИЙ ПЕСТО
Інгрідієнти
квасоля - 200гр, ⠀
базилік або шпинат - 1 пучок, ⠀
кедрові горіхи - 100 гр, ⠀
веганські сир - за смаком, ⠀
орегано 1 ч.л, ⠀
сіль - за смаком, ⠀
оливкова олія - 70 мл, ⠀
часник - 1-2 зубчики. ⠀
Приготування
У чашу блендера кладемо відварену білу квасолю, додаємо часник, сир, орегано, базилік, шпинат і кедрові горіхи. Вливаємо оливкову олію і збиваємо все до однорідного стану. Квасолевий песто готовий.
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