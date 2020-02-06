Солодощі, корисні для здоров'я і фігури: топ-5 від дієтолога

Ідея корисних солодощів – дуже приваблива. Багатьом хотілося б знайти для себе подібний продукт, смачний, але при цьому такий, що не шкодить здоров'ю та фігурі. Можливо, це завдання можна вирішити, за допомогою цукрозамінників?

І так, і ні. Цукрозамінники здебільшого також не дуже корисні. І будь-який солодкий продукт все одно необхідно вживати в обмежених кількостях. При цьому існують солодощі, які мають купу корисних властивостей. І непогано було б періодично включати їх до свого раціону.

Корисні солодощі краще готувати самостійно

OBOZREVATEL підготував для вас топ-5 корисних солодощів (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

1. В'ялена хурма

В'ялена хурма – традиційне блюдо в Японії

В'ялена хурма – найкорисніший із сухофруктів і найкорисніший солодкий продукт. У нас, на жаль, вона не настільки поширена, як родзинки, фініки або курага. І даремно! В'ялена хурма містить багато вітамінів А і В5, хрому та йоду. Біотину у ній в 15 разів більше, ніж в куразі, а магнію – втричі більше, ніж в родзинках. Ну і, звичайно, клітковина і калій – в достатньому обсязі.

Скільки в'яленої хурми можна з'їсти на день без шкоди для фігури і здоров'я? Близько 80 грам.

2. Соняшникова халва

Соняшникова халва

Халва – з дуже калорійних солодощів, оскільки окрім цукру вона містить велику кількість жирів. А ще у соняшниковій халві можна знайти море вітаміну Е (добова норма в 70 грамах продукту), вітамін В1, кальцій, магній і неймовірну кількість біотину.

Скільки халви можна з'їсти на день без шкоди для фігури і здоров'я? Близько 70 грам.

3. Горіхова паста (арахісова паста)

Арахісова паста

Важливий момент – ці солодощі необхідно робити самостійно, оскільки в промислових масштабах на їх виробництво йдуть третьосортні, часто навіть запліснявілі горіхи. А горіхи, уражені цвіллю, містять канцерогенні афілатоксини.

Горіхова ж паста з якісних горішків містить вітаміни групи В, селен, вітамін Е, магній, цинк і всі ті речовини, через які дієтологи рекомендують щодня їсти насіння і горіхи.

Скільки горіхової пасти можна з'їсти на день без шкоди для фігури і здоров'я? Близько 60-70 грам.

Як приготувати горіхову пасту вдома? Горішки подрібнити, змішати в рівних пропорціях з цукровим сиропом або медом, за бажанням – додати какао і улюблені спеції (ваніль, корицю, імбир).

4. Цукати з цитрусової цедри

Домашні цукати з апельсина

Цедра цитрусових містить багато клітковини, вітаміну С, кальцію і особливі антиоксиданти – біофлавоноїди. Більша частина компонентів втрачається при кулінарній обробці, але, в будь-якому випадку, цукати з цедри – корисна альтернатива цукеркам.

Скільки цукатів з цитрусових можна з'їсти на день без шкоди для фігури і здоров'я? Близько 100 грам.

5. Екстрачорний шоколад

Всупереч розхожій думці, в естрачорному шоколаді не менше цукрів, ніж в звичайному, і він не менш калорійний. Але з чорного шоколаду краще засвоюються антиоксиданти – поліфеноли, тому вибір між гірким і молочним шоколадом краще робити на користь першого.

Скільки грам екстрачорного шоколаду можна з'їсти на день без шкоди для фігури і здоров'я? Близько 50 грам.

І пам'ятайте ще кілька важливих правил:

обирайте тільки один вид солодощів на день

пийте чай і каву без цукру

уникайте газованих напоїв і соків (включаючи свіжовичавлені)

стежте за загальною калорійністю денного раціону.

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