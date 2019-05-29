Солодка смажена морква: простий і смачний рецепт від шеф-кухаря

Відомий кулінарний оглядач і кухар Найджел Слейтер розповів, як швидко і просто приготувати солодку смажену моркву зі спеціями.

Приготування цієї страви не займе багато сил і часу, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що необхідно взяти 800 грамів моркви, 250 г сиру панир (також підійде фета), 5 столових ложок арахісового масла, по чайній ложці насіння гірчиці, кмину, коріандру, морську сіль.

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Духовку потрібно розігріти до 200 градусів, морквину обрізати і почистити, залити арахісовим маслом і готувати 40-45 хвилин, перемішуючи.

На сухій сковороді змішати спеції і прогріти кілька хвилин, після чого розчавити і подрібнити, посипати ними готову моркву.

Сир підсмажити до золотистого кольору, після чого теж перекласти на блюдо.

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