Смак дитинства: простий рецепт улюбленого торта "Мурашник"

Дуже легкий в приготуванні торт існує! Це всім відомий Мурашник.

Різні варіації цього чудового десерту відомі у всьому світі. Так, в Австрії схожий торт називається "штраубен", в Словенії - "фланцаті", у фінській кухні - "тіппалейпя".

В Індії аналогічний десерт відомий під назвою "джалебі", він має більш густу і тягучу консистенцію і посипається цукром. А в Ірані популярний як "зульбія".

Але ми не буде заглиблюватися в особливості їх приготування, адже нас цікавить улюблений з дитинства традиційний пісочний "Мурашник" з вареним згущеним молоком.

Як його приготувати, читайте в детальному рецепті від FoodOboz за посиланням: Торт "Мурашник".

Торт "Мурашник"

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