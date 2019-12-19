Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Смак дитинства: простий рецепт улюбленого торта "Мурашник"

982
Читати матеріал російською

Дуже легкий в приготуванні торт існує! Це всім відомий Мурашник.

Різні варіації цього чудового десерту відомі у всьому світі. Так, в Австрії схожий торт називається "штраубен", в Словенії - "фланцаті", у фінській кухні - "тіппалейпя".

В Індії аналогічний десерт відомий під назвою "джалебі", він має більш густу і тягучу консистенцію і посипається цукром. А в Ірані популярний як "зульбія".

Але ми не буде заглиблюватися в особливості їх приготування, адже нас цікавить улюблений з дитинства традиційний пісочний "Мурашник" з вареним згущеним молоком.

Як його приготувати, читайте в детальному рецепті від FoodOboz за посиланням: Торт "Мурашник".

Торт "Мурашник"

Торт "Мурашник"

Читайте також:

Рецепт смачних оладок на ряжанці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы