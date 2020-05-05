Смачно на карантині: запечені овочі з соусом від вегана

Олена Коваленко FoodOboz 08:30, 5.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм рецептом в Instagram поділився фуд-блогер, веган Михайло Vegan.

ЗАПЕЧЕНІ ОВОЧІ З СОУСОМ

Інгрідієнти

  • цвітна капуста - 300гр,

  • спаржа / стручкова квасоля - 300 гр, ⠀

  • брокколі - 300 гр, ⠀

  • томати - 300 гр, ⠀

  • морква - 1 шт,

  • цибуля - 1 шт, ⠀

  • солодкий перець - 1 шт.

  • рослинна олія - 6 ст.л. ⠀

  • борошно - 5 ст.л. ⠀

  • гречане немолоко - 900 мл, ⠀

  • мускатний горіх - 1ч.л. ⠀

  • сіль, перець - за смаком ⠀ ⠀

Приготування

Наливаємо в каструлю олію і нагріваємо її на середньому вогні. Розігріваємо рослинну олію в каструлі на середньому вогні. Просіваємо борошно і додаємо до олії, активно перемішуючи. Обсмажуємо 3 хвилини, весь час перемішуючи. Якщо борошно почне приставати до дна каструлі - зменшуємо вогонь. Додаємо немолоко і продовжуємо перемішувати до загустіння соусу. ⠀

Коли соус загусне, знімаємо з вогню, солимо і додаємо спеції. Нарізаємо овочі і викладаємо їх в глибоку форму, можна додати гриби. Заливаємо овочі соусом і відправляємо в духовку на 35-50 хвилин запікатися. Подаємо страву зі свіжою зеленню.

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Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

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