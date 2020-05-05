Смачно на карантині: запечені овочі з соусом від вегана
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Своїм рецептом в Instagram поділився фуд-блогер, веган Михайло Vegan.
ЗАПЕЧЕНІ ОВОЧІ З СОУСОМ
Інгрідієнти
цвітна капуста - 300гр,
спаржа / стручкова квасоля - 300 гр, ⠀
брокколі - 300 гр, ⠀
томати - 300 гр, ⠀
морква - 1 шт,
цибуля - 1 шт, ⠀
солодкий перець - 1 шт.
рослинна олія - 6 ст.л. ⠀
борошно - 5 ст.л. ⠀
гречане немолоко - 900 мл, ⠀
мускатний горіх - 1ч.л. ⠀
сіль, перець - за смаком ⠀ ⠀
Приготування
Наливаємо в каструлю олію і нагріваємо її на середньому вогні. Розігріваємо рослинну олію в каструлі на середньому вогні. Просіваємо борошно і додаємо до олії, активно перемішуючи. Обсмажуємо 3 хвилини, весь час перемішуючи. Якщо борошно почне приставати до дна каструлі - зменшуємо вогонь. Додаємо немолоко і продовжуємо перемішувати до загустіння соусу. ⠀
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Коли соус загусне, знімаємо з вогню, солимо і додаємо спеції. Нарізаємо овочі і викладаємо їх в глибоку форму, можна додати гриби. Заливаємо овочі соусом і відправляємо в духовку на 35-50 хвилин запікатися. Подаємо страву зі свіжою зеленню.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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