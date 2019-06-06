Смачніше, ніж в ресторані: як приготувати ідеальний бургер

Самостійно приготувати найсмачніший бургер з соковитою котлетою , овочами і в хрусткій булочці дуже просто. Головне дотримуватися кількох нехитрих правил, про які ми розповімо.

М'ясо

Найголовніше – правильний фарш - класичний бургер готується з яловичою котлетою, в якій є тільки м'ясо, сіль і трохи меленого чорного перцю. Секрет полягає в тому, щоб не перепекти котлету, тоді вона залишиться соковитою і ніжною.

Овочі та зелень

Для бургера достатньо одного штаточка помідора, декількох кілець ріпчастої цибулі і листка салату. Але родзинкою стане додавання скибочки солоного огірка і вашої улюбленої зелені.

Соус

У класичному варіанті бургер готується з густим майонезом. Американці, наприклад, обирають Heinz. Але це завжди справа особистого смаку, головне, щоб соус був густим. Також у бургер можна додати кетчуп і гірчицю.

Сир

Про те, які сорти сиру краще підходять для бургера, суперечки не вщухають десятиліттями. Класичним варіантом вважається одна або дві скибочки Чеддера. Але гурмани також цінують і сир з блакитною пліснявою і копчений сир. У кожного рецепту є свої плюси, і потрібно спробувати їх всі.

Булочка

"Золотий стандарт" - це булочка з білої муки, посипана кунжутом.

Детальний рецепт котлети для бургера читайте за посиланням.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся